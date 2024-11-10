川普回來了！鋼廠兩種心情 燁輝、盛餘等外銷廠有壓

川普重返白宮、共和黨掌控參眾兩院，川普完全執政後，未來決策更具決斷力，一般認為其對外加徵關稅、對內減稅大方向成形，對國內鋼鐵產業影響有好有壞、利弊參半。

上市鋼廠主管指出，美國前總統川普回鍋掌權，其擴大進口關稅政策，恐壓抑全球鋼鐵自由貿易動能，外銷大廠燁輝（2023）、盛餘（2029）、裕鐵等嚴陣以待；中鋼（2002）表明力挺下游出口接單，樂觀認為美國政黨輪替後，俄烏戰爭結束指日可待，戰後重建與歐洲經濟復甦，將成為鋼鐵產業重要利基。

川普支持貿易保護政策，表明對中國大陸商品徵收60%以上關稅，大陸鋼材銷美占比低到1.6%，對台轉單效應有限。川普也揚言對大陸以外國家課徵10%關稅，台灣銷美鋼品已被依232條款課徵25%關稅，若再徵收基準關稅10%，則缺乏價格優勢，銷美營收比重高的燁輝、盛餘、彰源、大成鋼都會造成影響。

國際鋼市新局利弊參半 圖／經濟日報提供

中鋼專家說，美國目前對進口鋼鋁課徵25%高關稅一直存在，川普上台後25%鋼鋁高關稅不會取消，但會不會再提高關稅還要觀察。

多家上市鋼廠主管指出，課關稅是刀的雙刃，因為廠商多半會將稅率轉稼出去，最後導致市場價格提高，刺激通貨膨脹。美國對鋼鐵課徵25%關稅的情況就是這樣，「大家都加價25%」，美國買家有需要還是會進貨，導致美國成為全世界鋼價最高的地方，此舉對美國是否有利有待商榷。

此外，鋼筋等長條類鋼廠認為，川普大徵關稅，美國廢鋼可能因此持續上漲，廢鋼是鋼筋原料，成本支撐效應下，鋼筋行情欲小不易，行情有望水漲船高。

歐洲經濟可望復甦是另個亮點。中鋼專家說，川普多次誇口可在短時間內結束俄烏戰爭，屆時烏克蘭重建將成為鋼鐵新商機，歐洲經濟成長引擎重新啟動。

上市鋼廠主管表示，美國高築貿易壁壘，凸顯歐洲市場的重要，多家上市鋼廠銷歐比重不斷增加，一旦俄烏戰爭結束，歐洲鋼市對台灣的重要性將更上層樓。