中小企業ESG永續轉型最大拼圖／螺絲鏈打群架 拚減碳

華陸企業&華盛螺絲的ESG心法 圖／經濟日報提供

2022年底，歐盟宣布「碳邊境調整機制」（CBAM），在首批碳關稅課徵對象中，螺絲螺帽等扣件名列其中。台灣作為全球扣件第三大出口國，減碳壓力大增，但國內逾九成螺絲業者是中小企業，應對CBAM宛如「越級打怪」，相當吃力。

上下游聯手越級打怪

「我們很了解如何做出客戶要的螺絲，卻很難掌握ESG、低碳這一塊新知識。」華盛螺絲總經理黃國豪說。

不過，CBAM宣布碳關稅名單後約半年，在支撐全台七成扣件產能、有「螺絲窟」之稱的高雄岡山，已經有中小企業攜手上下游廠商邁出減碳步伐。

這項「一帶四」計畫在去年6月啟動，以負責螺絲加熱處理的「華盛螺絲」為首，帶著上游負責加工的「舜年興」和「建忠」、下游負責包裝的「華陸企業」，以及品牌貿易商「三盟」，共享財團法人塑膠工業技術發展中心（以下簡稱「塑膠中心」）的顧問資源，進行知碳、低碳及減碳工作。

「知碳」包含了解CBAM現況、碳盤查教育訓練；「低碳」則涉及了能源耗用評估及節能輔導；「減碳」則是走碳盤查流程，了解自身碳排比率高的項目，並完成CBAM過渡期的試申報表單。

華陸華盛帶頭找資源

從事螺絲包裝的「華陸企業」總經理黃國恩說，他多年前聽到上市櫃公司部署減碳設備，「那時覺得離我很遙遠。」直到近兩年媒體大幅報導CBAM，碳焦慮才正式降臨。

幸好，華陸企業課長吳瀚曾在公部門任職，他開始搜尋政府計畫。由於岡山許多螺絲公司是家族企業，華陸企業和華盛螺絲的負責人也是親戚，加上其他供應鏈夥伴，就這麼一個拉一個投入減碳。

「中小企業必須要『打群架』。」政治大學信義書院執行長別蓮蒂說；當單一補助案不一定好申請，別蓮蒂認為業者共同申請計畫做碳盤查、認識CBAM，是很務實的作法。

塑膠中心顧問周長逸指出，兩家業者都從「節能」做起。例如：華陸企業汰換廠內開的柴油車，改向外租借電動車，較原先減少七成碳排；華盛螺絲則把工廠的水銀燈換成LED燈，兼顧節電和照明。

「原本有79盞燈，現在開49盞就夠亮了。」周長逸說，節能行動看似微小，卻讓中小企業邁出減碳第一步。但螺絲中小企業者的減碳之路，並未就此迎來幸福快樂的結局。

因為缺乏智慧化的企業資源規劃（ERP）系統，華陸企業得把整年進貨資料和收據一筆筆輸入Excel，以計算排碳細項。吳瀚認為，相關智慧化補助案對「中小企業」的認定太廣泛，10人以上合法登記者就可申請；像華陸企業這類員工少於30人，又是供應鏈中碳排相對少的包裝業者，估算「減碳效益」時，難以跟規模較大的公司競爭。

經濟部產發署永續發展組組長吳振華回應，根據產發署統計，「中小型製造業低碳及智慧化升級轉型個案補助」2023年共有745家廠商通過申請，員工數少於30人的公司占28%，員工數30人至99人占53％，100人以上公司占19%；他認為該案並未獨厚規模較大的中小企業者。

但針對業者質疑「減碳量小，是否較難申請到補助案」，吳振華回應政府預算有限，減碳效益的確是評估補助與否的指標之一。吳瀚建議，政府可以針對中小企業規模，細分申請補助的組別。

華陸企業和華盛螺絲還碰到許多始料未及的減碳障礙。當華陸企業向廠商索取紙盒重量等文件，對方回應沒有標準化資訊、要華陸自行秤重。華盛螺絲向廠商要資料時，也有人心生警惕、覺得機密被打探。

他們也觀察到多數螺絲同行對減碳並不熱中。黃國豪說，「中小企業容易陷入一個死循環：生意好的時候忙著處理訂單，生意差的時候很難投錢轉型」。

事實上，近年受到俄烏戰爭、中國大陸傾銷等國際情勢影響，台灣螺絲業景氣相當低迷。兩家業者都說，訂單變少，才有時間投入減碳。

附加價值已提前浮現

加入輔導計畫後，減碳的附加價值跟著浮現。黃國恩說，柴油車換成電動車可減少廢氣，改善工作環境。黃國豪則透過碳盤查意識到，透過資訊落差賺錢的時代已經過去了；難免有人藉此估算競業產能，但他認為適當共享資訊，可以了解他人用電效率，也能刺激公司成長。

不過，同行的觀望態度偶爾會動搖減碳先行者的決心：這真的是現在最急迫要做的事情嗎？

別蓮蒂說，「企業要考量，未來才想彎道超車，你不一定能跟上。」吳振華則呼籲業者透過產業輔導中心免費專線諮詢碳盤查事宜，政府也可派專家進廠說明。

而對於ESG兼具「永續未來投資」和「轉型成本」的兩面性，中小企業有無奈，也有韌性，「希望政府可以提供中小企業更明確、一致的減碳資訊和指引，讓我們知道接下來該怎麼做。」黃國恩說。