產業追蹤／AI來助陣 降低獲客成本

生成式AI 有助降低獲客成本隨著數位行銷環境的不斷變遷，企業的獲客成本（CAC）正面臨著前所未有的挑戰。從技術進步到消費者行為的變化，以及社群媒體和數據隱私法規的加強，這些因素都推動了獲客成本的上升。未來幾年內，這一增長趨勢預計將持續並對不同行業產生深遠影響。

以下從數個面向探討未來獲客成本的增長趨勢及影響因素：一、獲客成本的增長幅度：根據市場研究，不同行業的獲客成本將會持續增長，特別是在金融服務、房地產和醫療保健等高價值行業。某些行業的獲客成本年增長率預計將達到10%至20%（資料來源CMO.band）。這些行業因其產品和服務的高價值及銷售周期較長，導致需要投入更多的資源來吸引潛在客戶。

二、 付費與自然流量管道的對比：數位行銷中，付費廣告平台（如 Meta和Google Ads）長期以來是企業的重要獲客管道。然而這些平台的廣告成本隨著需求增加而持續上升。2024年的數據顯示，儘管Meta和Google Ads的成本有所下降（分別下降3%和2%），平均獲客成本依然處於高位；另外與自然流量管道相比，付費廣告平台的投資回報率（ROI）仍較低。相比之下，SEO和非付費社交媒體平台等自然流量行銷管道的長期回報率更為顯著。

三、資料隱私與技術挑戰：資料隱私法規的加強以及第三方數據的逐步淘汰，讓企業在獲客過程中面臨更多挑戰。品牌必須更多依賴第一方資料進行行銷活動，以彌補第三方數據減少帶來的不足。

四、短影音的影響：短影音平台已成為品牌吸引新客戶的熱門工具。隨著這些平台的用戶群體不斷增長，品牌通過短影音進行行銷的需求也在增加。這導致廣告成本上升，特別是在熱門平台上，品牌競爭愈來愈激烈。此外，短影音內容的創作和維護成本也增加。企業需要不斷創建新穎且具吸引力的內容來保持消費者注意力，使行銷團隊需要更多的資源來進行創作和推廣。

面對不斷上升的獲客成本，企業需要採取多方面的策略來應對，運用蓬勃發展的生成式AI 應用來分攤獲客成本上升壓力，這也是當前市場關注的趨勢。

商研院研究發現，生成式AI可幫助解決CAC問題的方法：一、自動化內容創作：生成式AI可自動生成高品質的行銷內容，如部落格文章、社群媒體貼文和廣告文案。相關工具如Jasper、Copy.ai、Writesonic等AI文案工具，這些平台可以自動生成行銷文案、部落格和社群媒體內容。

二、個人化行銷：AI可根據用戶行為數據，自動生成個人化的行銷建議和內容。相關工具如Dynamic Yield能根據用戶的瀏覽行為生成個人化推薦， Persado則是利用生成式AI生成個性化的電子郵件、廣告和SMS訊息，根據消費者的情感反應調整語氣和信息。

三、自動化客戶互動：生成式AI可以通過聊天機器人、自動化客服系統等方式，提供即時且高效的客戶互動。相關工具如IntercomI的聊天機器人，幫助企業自動回應客戶查詢。另外Drift提供AI聊天工具與網站訪客進行互動，收集潛在客戶資訊並推動轉化過程。

四、行銷數據分析：生成式 AI 也能幫助企業更精確分析市場趨勢和消費者行為。相關工具如HubSpot使用AI進行數據分析，幫助企業預測客戶行為，並根據預測結果自動化行銷流程。

這幾個類型的應用不僅能降低創作和數據管理成本，還能通過提高行銷活動的精準度和效率來減少獲客成本的增長壓力。

未來的獲客成本將持續上升，主因廣告競爭加劇、數據隱私法規的加強以及消費者行為變化所共同驅動。生成式AI的應用將是解決問題的關鍵工具，通過自動化內容創作、個性化行銷和精準的數據分析來降低成本。企業應積極採取策略，導入更多生成式AI應用來應對挑戰。只有能靈活應對挑戰的企業，才能脫穎而出並保持長期的市場優勢。

（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）