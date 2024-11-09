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「登陽華境」卡位台中北屯機捷生活圈 交通捷便最亮眼

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「登陽華境」打造生活美宅。業者提供
「登陽華境」打造生活美宅。業者提供

台中市北屯區機捷生活圈交通捷便、生活機能持續完善，吸引許多品牌建商布局卡位，其中登陽建設最新推出的「登陽華境」，以純三房37至39坪規劃，在小宅區創造差異性，也吸引購屋人目光。

台中北屯11期發展規劃不難看出交通網絡的特性，也是台中重劃區成長速度最快的一區，擁有捷運綠線總站、舊社、松竹3個捷運站點；台鐵紅線頭家厝、松竹2個站點；與74號快速道路潭子、松竹2個匝道口，在雙鐵齊發與串聯國道1號、國道3號與國道4號的挾帶下，提升居住南來北往的交通便利性。

回顧2019年台中G0捷運機場重劃區尚未成熟發展，建案開案備受挑戰，而隨著近5年人口不斷移入，知名品牌商家持續進駐，包含好市多、街邊店全聯、統一集團星巴克、連鎖餐飲與百貨業等進駐，帶動整體生活圈快速發展，也造就此區的居住熱搜話題不斷。

台中知名建商登陽建設以獨特的選地哲學，在南興路與敦富路中皆有完成的建案與購地，包含「登陽一溪雲」、「登陽林映道」以及「登陽溪上月」等，再再顯示該區登陽建設指標性的投入。其中，近期推出「登陽華境」以純三房37至39坪，總戶數140戶，將在小宅區創造差異性。

看準機捷特區便利，與松竹商圈、頭家厝商圈的成熟度，除了區內的COSTCO北屯店，也有總站夜市、全聯、超商、康是美、寶雅等零售業陸續進駐，滿足日常的購物機能，還有各大餐飲品牌持續覓地卡位中。

外圍更有許多發展成熟的舊商圈，車程僅需約5至10分鐘即可抵達，善盡居住的生活便利性與品質，再次引領此區自住客的目光。

台中市建築經營協會市調委員白洪章指出，北屯機捷特區因具備捷運、綠地，以及未來生活圈發展性，一直是預售熱門區域。短短幾年時間，包括商圈、學區、公園、交通等生活機能全數到位；從荒地到高樓林立，主要受惠於軌道經濟影響，近期更有品牌建商推出指標性建案，對於自住族群有一定的吸引力。

台中捷運綠線開通至今已超過3周年，今年載運量更是直線上升，根據台中市交通局統計，捷運每日平均載客量已來到4萬人以上，載運量比例較2023年同期平均增加30％，且持續創高中。

軌道帶動沿線區域發展和龐大經濟效益，人潮與商圈將逐漸向軌道乘車站點靠攏，台中市為全台第二大人口區，未來勢必以大眾運輸為城市發展核心；「登陽華境」在鬧中取靜的地段中，將成為區域地標與住宅指標。

北屯好市多是建案的生活指標。業者提供
北屯好市多是建案的生活指標。業者提供
台中捷運綠線北屯總站具備交通核心含金量。業者提供
台中捷運綠線北屯總站具備交通核心含金量。業者提供
「登陽華境」引領北屯機捷特區新價值。業者提供
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