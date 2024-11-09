一表看全台待售量快速上升 可以進場買房了嗎?

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／記者游智文攝影
示意圖。圖／記者游智文攝影

央行出重手已一個月，可以進場了嗎？資料顯示，二手屋待售量、新案待售量近來都明顯上升，其中二手屋待售量更從9月8.4萬戶，10月上升至9萬戶，一個月增加約6,000戶。

賣壓明顯上升了，不過全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，賣方歷經多波打房，「每個心臟都變大顆」，買氣至少要先冷個半年以上，心態才會有較明顯改變，現在想要屋主急售、賠售機會並不大。

根據樂居統計，全國二手屋待售量在7月底降至8.1萬戶後，8月回升至8.3萬戶，9月再進一步上升至8.4萬戶。

9月20日央行第七波信用管制上路，10月二手屋待售量再跳增至約9萬戶，已連續三個月走升。11月數據尚不完整，但目前也已來到7萬6千多戶，待售量走升趨勢不變。

新屋部分，賣壓也同步增加，根據樂居資料，9月新案待售量約11.8萬戶，11月已增加至12萬戶，也是連續二個月增加。

陳傑鳴指出，央行9月祭出最強房市管制措施後，市場譁然，有人說房市會血流成河，不少民眾認為，央行如此重手會讓屋主急了，此時正是出手大砍價買房的好時機。

但實務上，這幾年建商盆滿缽滿，口袋極深，屋主也因政府一連串打房下，產生一定「免疫」，加上市場資金仍多，且央行打炒房政策排除「首購族」，對現金買房族也無影響，房市仍有一定的買氣支撐，賣方降價壓力不大。

他表示，7月傳出銀行限貸，8月六都建物買賣移轉棟數僅萎縮7%，年增率還高達21%。9月雖月減8%，但依然年增6%，10月月減14%，年減也僅減7%，顯示房市只是從過熱回歸平穩，仍有一定熱度。

二手待售量雖增加，但尚未破10萬大關，新案待售量也還在相對低點，都尚未對賣方形成壓力。

陳傑鳴表示，目前市場上雖有不少降價物件，但普遍都是「降開價」，屋主只是把原先開高高、想賣天價的期望，配合市況做出調整。目前房價根本還沒降，近期即便出現賠售的資訊，也都僅限於零星個案而已。

他表示，依目前形勢，預料這波房市軟著陸機會大，目前買氣下滑只是讓過熱的房市出現降溫，預估要等房市量縮半年以上，屋主才可能出現比較明顯的降價。

全台二手市場待售存量。資料來源／樂居
全台二手市場待售存量。資料來源／樂居

央行 房市 買氣

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