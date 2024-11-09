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嘉義首期公辦都更住商大樓預售搶到剩1戶 最貴3房每坪54萬原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市首期公辦都更案8月1日動土，國城建設將投資50億元，興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，圖中央空地就是公辦都更基地。圖／嘉市府提供
嘉義市首期公辦都更案8月1日動土，國城建設將投資50億元，興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，圖中央空地就是公辦都更基地。圖／嘉市府提供

嘉義市首期公辦都市更新案，8月1日動土，國城建設將投資50億元，興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，有議員質疑1坪最高達54萬元，恐造成高房價定錨效應，委託代銷的華磐地產公司陳姓協理說，6戶含露台的3、4房型，每坪54、55萬元，因露台增加面積，目前幾乎完銷，只剩1戶，訂戶以在地換屋族占大宗。

公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，國城委託華磐地產公司售屋，華磐陳姓協理說，售屋不受鬼月影響，訂購者大多是在地換屋族，在地醫師，以4房房型最多，含露台的房型每戶逾2千萬元，部分是父母買給子女住。

首期公辦都市更新案基地1359坪，興建4棟住商集合式大樓，地上15層地下3層，推出234 戶住宅及3店面，房型規畫2房、3房、4房等不同類型，含1樓分配教育部3店面、市府托嬰中心，建坪從最少26.75坪到最大4房50.14坪，公設比34%，每坪售價47至53萬元。

基地位在垂楊路和吳鳳北路角地，緊鄰民族國小，對面有崇文國小及嘉女，國城將此案定位為「樂活嘉園」，規畫住家、店鋪、公益設施，有開放空間場域共享，期待公有地發揮教育學習精神，建案區位佳，預售適有台積電設廠、華泰名品城嘉義分店興建房市利多，助長房市行情。

市府都發處說，都更案基地位處蛋黃區黃金地段，房價與周邊新建案行情相似，僅少數高樓層戶別售價較高，售價高除營造成本高，因市府近年投入十大旗艦計畫，民眾及投資者對未來發展充滿信心，加上醫療、教育、生活機能便捷，觀光及服務業發展，又有是台積電、華泰名品城及鄰近嘉科園區開發等重大投資利多，內政部實價登錄分析，非都更案房市也有50萬以上的紀錄，如新榮序、仰哲日新，全市房價普遍上漲。

台積電 都市更新

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