SCFI運價指數連三漲

貨櫃運價指數連三漲，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（8）日出爐，指數上漲28.14點至2,331.58點，周漲幅為1.2%，四大主要航線僅美西線下跌外，遠東到歐洲、地中海以及遠東到美東都是走揚。此外，近洋線的東南亞則大漲12.12%。

航商針對歐洲線進行減班後，本周遠東到歐洲線的運價表現相對強勁，推升運價連續反彈，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）來到2,541美元，較前一期上漲99美元，周漲幅4.1%；遠東到地中海運價每TEU達3,055美元，周漲148美元，漲幅5.1%。

北美線波動幅度較歐洲線小，這波反彈力道也不如歐洲線，遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為4,729美元，較前一期下跌97美元，跌幅約2%；遠東到美東每FEU達5,281美元，較前一期上漲23美元，小漲0.4%。

全球海運市場運價還是受到市場運力供給變化影響，全球各大航商因應進入產業淡季，航商針對第4季持續進行市場運力調整，主要的東西向往返航線，包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海，第45周至第49周期間宣布取消68個航班，市場的供給明顯減少，運價也獲得支撐。

國內航商普遍認為，從2018年川普的關稅政策案例，可以看到關稅措施推動前，亞洲往北美市場貨櫃需求會增加，運費也會跟著攀升；而且貨櫃載運為民生需求物資，貨量不會因為關稅拉高而消失，只是出口地區移轉。

另外，受惠於第3季運價走高，貨櫃三雄即將公布的財報也備受期待，陽明、萬海（2615）於11月11日公布，長榮海運則預計11月13日公布，以今年的高獲利，明年還有高股利可領；隨著運價止跌後，第4季的價格及貨量都有不錯表現，全年獲利成長可期。