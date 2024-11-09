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航空雙雄 獲利可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

川普當選美國總統後，市場擔憂，經加徵新關稅，美國貨主已經開始提前拉貨，讓本季原本就進入旺季的航空貨運運價也跟著看漲，明年第1季在電商、AI出貨量需求增加下，航空貨運可望續寫佳績。

航空貨運價格攀升，法人認為，將進一步推升華航（2610）、長榮航第4季的航空貨運營收表現，讓航空雙雄第4季的獲利出現想像空間。另外，航空物流業者中菲行、捷迅、台驊及旗下的台灣空運、遠雄港等，第4季業績跟著雨露均霑。

大陸的四大電商規模與業務量同步增長，而隨著歐美進入消費購物旺季，電商雙十一購物節到來，消費性電子需求維持高檔，航空貨運11、12月的旺月需求更旺。

另外，全球都在注意川普當選後的高關稅政策，預期將成為推升明年上半年貨量需求的新動能。

據了解，此前已經有不少業者因擔心川普擴大對大陸的貿易戰，因此，無論是海運或空運已經提前出現搶運情況。

此外，今年農曆年來的早，再加上歐美也開始準備過節，11、12月航空貨運旺月更旺。在AI跟電商需求的加持下，今年第4季航空貨運運能已經緊繃，如果搶運潮提前出來，航空貨運勢必再衝高。

川普 美國 電商

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