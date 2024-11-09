華航高飛 前三季賺贏去年

華航（2610）第3季獲利繳出亮麗的成績單，第3季及累計前三季獲利都創下同期新高，華航前三季稅後純益已經突破百億元，每股純益（EPS）達1.71元，賺贏去年全年。

華航第3季單季營收520.15億元，年增9.09%，稅後純益38.28億元，年增率66%，每股純益0.63元；前三季稅後純益103.74億元，也締造同期新猷，年增率50.49%，每股純益1.71元。

華航第3季營運概況

華航表示，航空客運市場持續復甦，且受惠於連續假期及暑假旺季帶動，旅運需求維持高檔，華航7月開啟台北-西雅圖直飛航線，平均載客達85%以上，迴響熱烈；前三季載客班次也較去年同期成長，致整體客運收入較去年同期增加12.15%。

至於貨運部分，第2季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，市場量價齊揚，前三季貨運收入較去年同期增加1.02%。

法人分析，航空業第4季貨運價格高漲，加上低油價，客運比預期中好，三大利基加持，華航第4季的獲利表現也相當可期，全年營運吃定心丸，再加上，台灣虎航今年上市，明年將開始配發股利，華航明年獲利將母以子貴。

為進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機，華航自明年元月起，將深受民眾喜愛的華航「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規劃飛航每周七班，包含高雄-大阪及高雄-首爾（仁川）航線，滿足蓬勃的高雄旅遊需求，也期待吸引更多海外旅客造訪台灣南部。

此外，華航客貨運表現穩健，獲中華信評調升評等為「twA-」，展望維持穩定。華航持續布局客運航網，目前第4季平均訂位八成，其中以東北亞日本需求最為強勁。

華航今年客、貨運雙好，油價合理，全年力拚營收、獲利創新高；對於2025年票價走勢，華航認為在全球航空公司都要努力添加2%永續燃油，再加上各種成本攀升，票價不會下跌。

業內人士分析，永續燃油的價格大約是一般航空燃油的三到六倍，但這個部分不可能全部轉嫁給消費者，但就這樣的趨勢，機票價格仍然是易漲難跌。

長榮航空昨公告10月合併營收達182.3億元，年增逾4%，其中，客運營收達112.5億元，貨運營收達49.9億元；累計今年前十月合併營收達1,826.85億元，年增11.5%。