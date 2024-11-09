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台灣大奪健康企業公民獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大運用科技力，照護員工身心健康，獲頒《康健雜誌》「CHR健康企業公民」銅獎。 台灣大／提供
台灣大哥大運用科技力，照護員工身心健康，獲頒《康健雜誌》「CHR健康企業公民」銅獎。 台灣大／提供

台灣大哥大（3045）運用科技力，照護員工身心健康，昨（8）日獲頒《康健雜誌》「CHR健康企業公民」銅獎，透過自行研發的「MySports」App，每年舉辦員工線上運動會，至今超過2.7萬人次參與，燃燒1.4億大卡熱量，吸引近35家外部企業使用；台灣大更結合team building與永續ESG理念，推出「以動致淨任務」，鼓勵員工在戶外運動中實踐SDGs。

此外，台灣大推動混合（Hybrid）工作模式，員工每月可申請十天居家上班，亦為客服同仁導入「Home Agent」客服居家值機，更祭出優於法令標準的12萬元生育津貼、十周有薪產假，實施員工持股信託等福利，幫助員工提升工作效率，並兼顧家庭照護，打造全方位健康幸福職場。

台灣大總經理林之晨表示，員工是公司最重要的利害關係人之一，秉持「Open Possible 能所不能」精神，運用科技，提供客戶科技解決方案外，也照顧員工健康，創造優質工作環境，在人才招募競爭日益激烈的時代，台灣大將持續運用資通訊核心能力，優化員工健康促進與照護計畫，打造友善職場環境，以吸引更多優秀的人才，保持領先競爭力。

《康健》「CHR健康企業公民評選」已邁入第六屆，鼓勵企業由「知」、「動」、「食」、「輔」四大面向建構員工福祉，並針對企業在健康意識、活動、飲食與管理等方面之規劃，最終評選出「健康99」企業，為具代表性的CHR卓越榮譽獎項。

台灣大表示，以科技力自行研發MySports App，提供23種室內、外運動模式，支援多種智慧穿戴裝置匯入，鼓勵員工互動交流、提升團隊凝聚力，近35間外部企業導入使用，亦協助體育署、縣市政府等推動全民運動，如彰化縣現正舉辦中的「來彰化跑步吧」活動。

此外，台灣大將運動文化融入企業DNA，連九年舉辦MySports線上運動會，更結合運動推廣、永續概念與Team Building，2023年「TWMer以動致淨永續任務」，提供一日公出假，在運動中強化團隊合作，透過實踐SDGs，共創永續環境。今年「以動致淨」活動，依循SDG 15的陸域生態保育理念，參與淨山，更結合業務進行訊號測試，確保山區通訊暢通。

台灣大也關注員工心靈健康，推行「員工協助方案」，建立完善健康管理和職業安全衛生管理系統，更打造超過40坪的Social Hub作為員工休憩空間。

多年前台灣大超前部署各項福利措施，實施員工持股信託，支援員工生育、育兒，提供最高12萬元生育津貼、十周有薪產假，2023年共發出922萬育兒津貼，全集團一年迎來156名新生兒，出生率達千分之26.04，是去年全台出生率的近五倍。

台灣大哥大 生育 運動

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