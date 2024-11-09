中鋼Q3轉虧 近四季首見

中鋼（2002）昨（8）日公布第3季財報，受到9月出貨量減少和認列庫存跌價損失影響，單季虧損0.81億元，每股淨損0.01元，為近四季以來首見赤字；累計前三季稅後純益18.84億元，每股純益0.12元。中鋼指出，上季為今年營運谷底，隨著進入旺季，第4季可望賺錢。

中鋼表示，分析第3季營運情況，7、8月均有獲利，而進入9月因先前下游看跌第4季和10月新盤導致市場瀰漫著濃厚觀望氛圍，進而使得出貨量明顯減少，以中鋼來看，單月出貨量為61.9公噸，比8月少了1萬公噸；中龍方面，單月為26.8萬公噸，月減8.6萬公噸。

在此同時，因該公司10月以跌盤定調，各項鋼品每公噸降價800至1,200元不等，進而認列庫存跌價損失，以致影響全季營運表現。依該公司公告數據，第3季虧0.81億元，每股淨損0.01元。