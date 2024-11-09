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華新印尼設廠 海外擴版圖 計劃投資3億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新麗華董事長焦佑倫。 記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。 記者朱曼寧／攝影

不銹鋼暨線纜大廠華新麗華昨（8）日公告第3季財報並召開法說會，由於上季獲利數字較去年同期大減、同步探低，而針對第4季市況，華新麗華（1605）認為，線纜續強，不銹鋼漸好，整體營運仍待春風。

華新昨日公告新人事案，將由中鋼前總經理王錫欽出任該公司副董事長；華新也同步公告新投資案，擬斥資近3億元於印尼興建不銹鋼盤元廠。

針對本季營運，華新總經理潘文虎昨在法說會上表示，電線電纜需求強勁，不銹鋼事業歐美逐步復甦，台灣持平，大陸仍顯疲弱；至於資源事業因印尼採礦配額（RKAB）遞延發放，導致成本上漲，預計明年第1季才可望改善。

華新麗華昨日同步公告，副董事長人選將由法人董事金鑫投資代表人、中鋼前總經理王錫欽出任。市場認為，華新近年擴大布局不銹鋼事業，除了海外併購子公司外，在國內延攬中鋼高階人才，預期在王錫欽加入經營團隊後，華新的不銹鋼與特殊鋼領域將如虎添翼。

在大陸市況疲軟等因素拖累下，華新第3季表現仍低迷，稅後純益3.58億元，年減82%，每股純益0.09元，探近18季以來新低；累計前三季稅後純益33.74億元，年減33.9%，EPS 0.84元。

華新麗華幕僚長潘思如指出，第3季獲利不佳主因為不銹鋼事業及資源事業下滑。

不銹鋼 中鋼 華新麗華

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