遠雄奪「信義兒福A2基地公辦都更案」 總投資額逾28億元

遠雄建設（5522）8日公告，獲選「信義兒福A2基地公辦都更案」之最優申請人，該案將以「樹合院」為主題，打造多元共融的居住環境，規劃興建兩棟住宅大樓，基地面積約1,027.5坪，總投資金額約28.19億元，預計年底完成簽約。

國家住都中心指出，遠雄建設與三門聯合建築師事務所共同合作，結合綠樹營造公園、穿廊與廣場等開放空間，促進居民交流，以現代建築手法重新詮釋傳統「合院文化」。規劃興建一棟20層和一棟14層住宅大樓，低樓層設置店鋪、庇護工場與社會住宅，完善在地生活機能，提供多元群體就業與居住機會，實現社區多元共融。

「兒福A2」注重城市綠脈延伸，將市民大道綠廊、興雅國小和雅祥公園串聯成綠色廊帶，營造建築與自然環境共生。建築採鋼骨鋼筋混凝土（SRC），設計過程導入專業模擬，確保充足日照、減少建築熱輻射，提升行人舒適度。目標取得黃金級綠建築、黃金級智慧建築、新建建築能效1+級、耐震標章及新建住宅性能評估之無障礙環境第二級，藉由被動式設計邁向淨零碳排的永續目標。

為延續地方記憶，遠雄建設指出，規劃舉辦「家園記憶」主題展覽，運用藝術再生舊建材、舊零件，保留都市紋理及住戶回憶。同時與成功大學團隊合作，建立營建廢棄物循環再生的創新研究，減少資源的消耗，實踐環境永續理念。

「信義兒福案」採跨街廓整體規劃，運用跨區權變和先建後拆策略，避免孤島式都更，以成就大五分埔地區都市再生。國家住都中心呼應跨世代的生活需求，於不同基地分別設置幼兒園、新創共享辦公空間、全齡友善出租住宅等，以實現「全齡友善」生活願景。