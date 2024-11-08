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重電大廠士林電機常董異動 許家第四代接手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
士林電機為國內老牌重電設備大廠。記者朱曼寧／攝影
士林電機為國內老牌重電設備大廠。記者朱曼寧／攝影

重電大廠士林電機（1503）8日公告，常務董事異動，異動原因為法人董事改派代表人，新任者為士林電機廠(股)公司副總經理許家堯。

士電是仰德集團核心事業，許家堯是仰德集團第四代，他是仰德集團暨士電董事長許育瑞長子，此次正式出任常務董事，似乎有向接班之路向前邁進一步的意味。

目前士電董事會共有15席董事，其中三席為獨立董事，另設三席常董，其中一席為常董暨獨董，另一席為大股東三菱電機派代表人出任，此次接下常董職務的許家堯，在士林電機歷練多年，也同時擔任副總經理職務。

三菱 士電 股東

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