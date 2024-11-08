重電大廠士林電機常董異動 許家第四代接手

買房是人生中的大事，每一個決定都要謹慎小心，以免賠上辛苦積攢的積蓄；內政部日前公布各縣市的房地產糾紛案例，提供給民眾買房前預作準備，以免步入相同購屋地雷，糾紛案中又以「服務報酬爭議」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」、「房屋漏水問題」最常見。

2024-11-08 18:45