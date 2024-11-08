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中鋼通過二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新 增設脫硝及脫硫系統計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）8日召開董事會通過二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫及增設脫硝及脫硫系統計畫。

一、煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫

為使產線供料順利及穩定軋延品質，提升生產效率，通過投資3.67億元進行煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫，計畫期間自2025年1月1日起至2027年6月30日止，為期二年六個月。

二、動力工場9號、10號、12號鍋爐增設脫硝及脫硫系統計畫

為持續進行硫氧化物、氮氧化物減量並改善空氣品質，通過投資24.1億元進行動力工場9號、10號、12號鍋爐增設脫硝及脫硫系統計畫，計畫期間自2025年1月2日起至2029年12月31日止，為期五年。

中鋼

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