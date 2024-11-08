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華新擴大印尼投資 提升成本競爭力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）8日宣布，經該公司董事會決議，旗下之新加坡子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.（以下簡稱WLS）擬以美金約915萬元（約新台幣2.93億元）增資PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia（以下簡稱華新永旭），規劃於印尼規劃興建不銹鋼盤元廠，提升成本競爭力，發揮公司品牌價值綜效。

華新麗華此前已經投資印尼鎳生鐵事業，此次增資將提高持股至51%，累計總投資金額約為1,530萬美元（約新台幣4.9億元）。

華新表示，WLS與Mimosa International Limited於印尼Morowali Industrial Park園區合資成立華新永旭公司建設不銹鋼盤元廠，生產300系列不銹鋼基礎線材，年產量預估30萬噸。未來將以東南亞及南亞為目標市場，預計2026年第2季完成建廠，並於2027年上半年正式量產。

華新麗華於2019年底在印尼Morowali Industrial Park園區成立印尼華新鎳業公司，開發不銹鋼上游原料鎳生鐵，掌握不銹鋼上游原物料穩定供應。現進一步擴展業務，透過計劃性投資合作，實現策略願景，延伸品牌價值，鞏固華新麗華在全球不銹鋼市場的領先地位。

不銹鋼 印尼 華新麗華

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