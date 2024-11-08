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中鋼前總座王錫欽 出任華新麗華副董事長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新麗華（1605）8日公告，董事會決議副董事長為金鑫投資股份有限公司，其代表人王錫欽為前中鋼公司（2002）總經理兼代理董事長。市場認為，華新近年擴大布局不銹鋼事業，除了海外併購子公司外，在國內延攬中鋼高階人才，預期在王錫欽加入經營團隊後，華新的不銹鋼與特殊鋼領域將如虎添翼。

此前，華新在10月21日公告，法人董事代表異動，新任者為王錫欽，當時引發市場高度關注，如今王錫欽擔任副董事長，代表正式進入經營團隊。

華新麗華延攬中鋼高階人才不遺餘力，目前包括前中鋼企劃副總陳忠勳、前中鋼執行副總杜金陵都在華新；王錫欽的層級更高，其邏輯思維十分流暢，擁有數十年鋼鐵專業、金屬材料技術的硬底子，加上中鋼集團跨國經營的視野，預期都將對華新麗華做出重大貢獻。

華新麗華與中鋼長年維持好關係，中鋼前董事長鄒若齊併購華新麗華大陸常州鈦金屬廠改名為中鋼精材公司，王錫欽曾兼任中鋼精材董事長多年，與華新高層多有互動。

華新麗華不銹鋼事業方面，近年積極進行海外併購，在特殊鋼領域不斷精進，躋身全球航太及軍工產業供應鏈，市場認為，王錫欽是材料專家，預期對促進華新麗華產業製造升級及布局全球特殊合金鋼市場有高度加分作用。

中鋼 華新麗華 董事長

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