歡迎回家！ 汐止「宏盛心」帶入心家新感動

房市回歸自住，讓真正走回人心的建築規劃，正式成為最具競爭力的關鍵！台灣建築龍頭宏盛建設，早已深知建築唯有從心出發，才是領導品牌的重要使命，便以「宏盛心」作為全新品牌里程與精神，全面推出走向「Better Life」的好宅作品，強調這不僅為口號，而是真正必須徹底落實執行的品牌道路。為展現企業一路堅持的決心與成果，宏盛建設最新汐止成屋個案以「宏盛心」為名，期待為住戶實踐宏盛心生活的居住感受。

宏盛每每推案都在市場展現引領之姿，汐止「宏盛心」從興建到完工，皆為各界的矚目焦點。此次，宏盛決定以成屋之姿，打出心生活的號召，再次震撼所有消費者的目光。

千坪城心基地的「宏盛心」，以絕佳地段條件價值與地標態勢令人驚艷，信義代銷指出，此次鎖定目標客層生活的實際所需，特別導入蒙特梭利教育課程體驗、時尚知名咖啡，以及健身APP的專屬感服務，就是要讓未來每一位宏盛居住者，都能完全感受到不同的宏盛心家。

「宏盛心」以截然不同的溫暖訴求，展現以家為理念的建築思維；引入宏盛服務長的貼心規劃，同時計劃開啟樹人講堂、大樹認養等永續內涵活動，以實際成屋的方式，呈現在眼前。

負責現場銷售的信義代銷表示，這是一次不同以往的服務型態，跳脫銷售建築硬體的傳統概念，而是以傳遞生活的感動體驗為主軸，這也是為什麼「宏盛心」特別以「歡迎回家」作為公開個案的重要標語，也將其作為每一位來到現場體會的朋友招呼語，透過實際居家的觀感，帶給所有人耳目一新的生活聚場模式。

｜宏盛心｜汐止城心 20-39坪 好家專線：02-2602-8888 生活聚場：新北市汐止區新興路79號