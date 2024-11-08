川普上任恐衝擊「台積電概念宅」 房仲公會：經不起第八波打房

台北市10月房市出現旺季不旺的情形，台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表示，接下來若央行第七波打炒房效力發威，川普再度入主白宮負面效應又提前發酵，預期北市全年房屋交易要正成長，恐會是項艱鉅挑戰，呼籲央行勿再第八波打房。

台北市地政局發布10月建物買賣移轉棟數為2,255棟，年減0.2％、月減0.2％，蘇金城指出，在六都當中表現算是比上不足比下有餘，只是第4季原本是房市的傳統旺季，負成長就意味著是一個旺季不旺的情況。

蘇金城分析，10月罕見的來了兩個秋颱山陀兒颱風及康芮颱風，不僅影響民眾看屋行程，加上頻放颱風假工作天數也被縮減，都影響到房仲市場的成交件數，加上之前的限貸風波，多少都影響到民眾購屋的意願及信心，所以六都的表現除台南之外大多不是很理想，六都10月建物買賣移轉棟數合計為19,643棟，月減12.8%，在所謂的光輝10月此數字表現確實是不理想。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民指出，若加總台北市前10個月的建物買賣移轉棟數來看，前十月的房屋交易量仍高達25,483棟，跟去年同期比較，年增率還高達16.3%，依正常情況推估，台北市2024全年度建物買賣移轉棟數很有機會轉為正成長，超越去年度的26,735棟，只是剩下的兩個月挑戰度還是很大。

展望後況，蘇金城認為，今年11、12月最大的變數有兩個，第一是9月20日央行實施第七波選擇性信用管制，這顆震撼彈在市場中已逐漸發生效應，業者都嚴陣以待，不敢掉以輕心，所以呼籲央行最好不要再有大家更擔心的第八波打炒房。

第二，川普再度當選美國總統入主白宮，川普2.0震撼力會不會提前發酵值得觀察，特別是選前提出一些對台灣諸多不利的政見，如果川普是玩真的，多少會影響到產業及台灣的出口力道，進而影響國內房市，尤其是之前發燒的台積電概念區域。