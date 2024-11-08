三顧邀昆凌代言 將與近40家醫院合作 iPSC 家族儲存服務

三顧（3224）8日在台北舉行「iPSC家族儲存服務」發表會，並計畫與全台近40家醫療院所展開廣泛合作。此次活動特邀知名影星昆凌擔任推廣大使，她不僅參與了周邊血的抽取，並決定將女兒的臍帶血交給三顧進行多功能幹細胞的製作與儲存。昆凌表示，考量到保護家人的健康，她選擇與三顧合作，高科技生技技術 為家庭的未來健康提供保障。

三顧表示，在科技部的支持下，中研院於2015年推行了iPSC多功能幹細胞客製化服務，該行動旨在輔導國內產官學研在這一新興技術領域的全面發展，為再生醫療的未來奠定堅實基礎。隨著再生醫療雙法於今年6月正式通過，三顧子公司樂迦再生獲得日本iPSC Academia Japan, Inc.之全球商業授權，授權範圍包含iPSC及其外泌體之商業使用。因此三顧集團正式在台灣推展「iPSC家族多功能幹細胞儲存業務」，作為發展的第一步。

三顧董事長楊弘仁表示，三顧延續政府發展iPSC多功能幹細胞技術的政策，推出「家族多功能幹細胞儲存」服務，象徵三顧在再生醫療領域的一次重大突破。這項服務能將 家庭中最年輕、最健康成員的周邊血或臍帶血轉化為多功能幹細胞，並能製作出指向型的自 泌體，提升家庭健康的保障。

楊弘仁進一步指出，這項技術不僅能夠為個別家族疾病建立藥物篩檢模型，還能生產專屬家族自泌體的化妝品原料，為多項先進細胞療法的應用奠定基礎，對家族精準醫療提供進 一步的助力，並展現廣泛的市場潛力。

三顧生醫事業群執行長楊瀅臻表示，iPSC多功能幹細胞目前在國際上已廣泛應用於心臟、腎臟、膀胱、腦、皮膚、關節軟骨、免疫細胞、眼角膜及肌肉組織等精準醫療及癌症研究領域，三顧這項服務的優勢在於通過簡單的血液、臍帶血或皮膚樣本的採集，便能製造出具備多種分化能力的再生細胞，為個人或家庭的未來醫療需求保留希望。

展望未來，三顧表示，將在既有的細胞培養及製程的基礎上，增加「家族多功能幹細胞儲存」業 務，拓展該業務於再生醫療市場的市占率，並為家庭健康提供持續而可靠的保障。