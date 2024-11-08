快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

雙11票選最崩潰職務！理貨員／包裝員居冠 這工作達59K

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

雙11搶優惠清空購物車的購物節來了，104人力銀行從銷售、行銷、出貨、運送、收貨找出與雙11相關職務：比高薪，攸關網頁使用者體驗的前端工程師，平均月薪上看5.9萬；看工作忙碌的崩潰程度，透過社群小規模問答發現，36%受訪者認為，理貨員/包裝員是最崩潰職務。企業搶攻雙11商機，短期兼職職缺時薪上看320元；電商激勵員工，祭出雙11獎金，用特色福利體恤因檔期工作量暴增的員工。

104人力銀行挑選能讓消費者在雙11購物節，擁有良好購物體驗的五大職務：客服/小編、理貨/包裝員、超商店員/代收櫃台、宅配物流司機、前端工程師；再透過104人力銀行官方社群IG互動小規模調查195名受訪者發現，36%受訪者認為，處理堆積如山待出貨商品的理貨/包裝員是雙11「最崩潰職務」，27%認為是宅配物流司機，因檔期趟次增加還得搬貨、送貨位居最第二崩潰，25%認為是超商店員/代收櫃台排名第三崩潰，因雙11眾多包裹必須要處理，增加原有的工作量。

企業為處理短期龐大售出的商品，競相開出短期高薪的兼職職缺。104人力銀行觀察，理貨/包裝員最高時薪可達320元，比最低基本工資時薪183元多137元，同時依照出勤天數給獎金，祭出高薪期盼能補足短期人力需求，迎戰雙11購物節檔期；主要工作為處理網路訂單撿貨、出貨、包裝等理貨工作，更強調「無經驗可」、「最快隔日報到」、「線上書審」期盼求職者快速上工。至於檔期促銷頁面使用願意點且使用流暢，瞬間龐大的流量，避免出現問題得隨時待命的前端工程師，月薪可達5.9萬元。

104人力銀行同時發現，部分電商及民生消費產業因與雙11購物節有關，考量員工因為檔期的工作量增加，將依公司營收與個人績效發放雙11臨時特殊獎金，讓員工多花心力投入有價，或是將雙11購物禮金列為固定獎金，鼓勵員工一起參與雙11購物節。

人力銀行 工程師

延伸閱讀

搶占雙11檔期商機！人力銀行：短期兼職時薪上看320元

爽吃過光棍！韓國年糕火鍋「兩餐」雙11推「299吃到飽」還有9天 4人同行更優惠 狂續「韓式炸雞、道地泡麵」吃夠本

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

強颱康芮來勢洶洶…颱風假被要求補班合理嗎？ 常見10大問題一次解答

相關新聞

五大文創園區房市爆黑馬 這區買氣旺、房價漲最多

文創園區帶給周遭住宅獨特藝文氛圍，成為不少民眾購屋選擇。永慶房產集團分析文化部推動的五大創意園區周邊房市，台北華山文創園...

搶攻股東會紀念品市場 王品發行禮物卡「翻倍」加碼

每年上市櫃公司股東會紀念品總成為市場關注焦點，實用、抵用券類紀念品格外受歡迎，迎接2025年股東會旺季，王品（2727）...

科技論壇20日登場…資策會執行長：導入AI 建立科技信任

AI催動產業加速數位與智慧升級腳步，資策會執行長卓政宏認為，面對AI這類新科技應用浪潮來襲，企業或政府在導入AI技術時，...

航海王顏益財閃辭台驊董座 益緯投資代表人張立秋接任遺缺

台驊控股昨（7）日公告，顏益財請辭董事，其董事長職務也一併解任，台驊新董事長改由益緯投資代表人張立秋接任。台驊預定於12...

攜手東元、聲寶 工研院強攻節能空調零件

工研院昨（7）日宣布，在經濟部能源署的支持下，研發出高效、輕量、低成本的空調關鍵零組件，聚焦EC風機及鋁製微流道熱交換器...

大師論壇15日登場 富邦金首席經濟學家：全球經濟形成四趨勢

美國前總統川普重返白宮，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，在「讓美國再次偉大」目標下，川普將創建專屬自己的歷史定位，四年任期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。