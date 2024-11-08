快訊

教師多薪苦／新進大學師薪水不如網紅 存錢買房成妄想

11月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮

選後第一位！白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中「冰女」威爾斯

5大文創園區周邊房市行情曝 台北華山平均單價衝破百萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

文創園區不僅賦予周遭住宅獨特的藝文氛圍，眾多的展演活動更是民眾假日的好去處，也成為區域房市的一項特色。永慶房產集團針對文化部推動的五大創意園區，分析周邊800公尺範圍內的房市行情，其中，台北華山文化創意產業園區周邊平均單價已突破百萬元，而花蓮文化創意產業園區周邊交易則最為火熱。

坐落於台北市中正區的華山文創園區是全台最具知名度的文創園區之一，園區毗鄰三創生活園區、中央藝文公園，加上靠近捷運善導寺站、忠孝新生站，擁有雙捷運優勢，使其生活品質、交通機能優秀，同時也臨近忠孝國小、成功高中等知名學區。近一年園區周邊的平均單價已經突破100萬元大關，較去年同期上漲了約10.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，華山文創園區憑藉良好的地段條件，加上豐富多元的藝文活動，吸引了大量商機、人潮湧入，進而帶動周邊區域房市活躍，促使交易量持續攀升，房價也隨之上漲。陳金萍補充，除了本身的利多條件，華山文創園區周圍主要以「中正沂凰」、「仁愛壹邸」等單價較高的住宅大樓為主，使得園區周邊平均單價超越了中正區整體的房市均價，目前仍有持續上漲空間。

除了台北華山文創園區外，花蓮文創園區近一年交易量高達168件，是五大文創園區中房市交易最熱絡的文創園區。房價表現亦相當亮眼，近一年平均單價已站上27萬元大關，單價一舉超越其他三個文創園區，漲幅亦高達17.9%，位居五大園區首位。

陳金萍分析，花蓮文創園區本身位於地理位置優越，不僅鄰近熱鬧的金三角、舊鐵道文化商圈，距離遠東百貨和東大門夜市等人潮聚集地也不遠，周邊商店林立，商業活動蓬勃，能滿足居民的食衣住行各項生活需求，也因此交易、房價跟著水漲船高，加上售出物件中透天厝占比較多，進一步推升該區房價。

此外，花蓮文創園區被視作是東部文化發展核心，為花東旅遊的必經景點之一，加上被作為電視劇拍攝地點，不僅增加了園區知名度，同時也吸引了大批觀光人潮、商機暢旺，也是房價漲幅明顯的原因之一。

資料來源／永慶房產集團提供
資料來源／永慶房產集團提供

房價 房市 文創

延伸閱讀

花蓮擺脫悲情？五月天演唱會改這兩天住宿率曝光

支持在地創生！老旅社變裝攜世界首獎花蓮茶職人推好茶

創世籌建花蓮分院 金馬影后陳淑芳與友捐百萬獻愛

花蓮推鐵路、公路與飛機「鐵公機」旅遊 打破交通不便迷思

相關新聞

搶攻股東會紀念品市場 王品發行禮物卡「翻倍」加碼

每年上市櫃公司股東會紀念品總成為市場關注焦點，實用、抵用券類紀念品格外受歡迎，迎接2025年股東會旺季，王品（2727）...

五大文創園區房市爆黑馬 這區買氣旺、房價漲最多

文創園區帶給周遭住宅獨特藝文氛圍，成為不少民眾購屋選擇。永慶房產集團分析文化部推動的五大創意園區周邊房市，台北華山文創園...

科技論壇20日登場…資策會執行長：導入AI 建立科技信任

AI催動產業加速數位與智慧升級腳步，資策會執行長卓政宏認為，面對AI這類新科技應用浪潮來襲，企業或政府在導入AI技術時，...

航海王顏益財閃辭台驊董座 益緯投資代表人張立秋接任遺缺

台驊控股昨（7）日公告，顏益財請辭董事，其董事長職務也一併解任，台驊新董事長改由益緯投資代表人張立秋接任。台驊預定於12...

攜手東元、聲寶 工研院強攻節能空調零件

工研院昨（7）日宣布，在經濟部能源署的支持下，研發出高效、輕量、低成本的空調關鍵零組件，聚焦EC風機及鋁製微流道熱交換器...

大師論壇15日登場 富邦金首席經濟學家：全球經濟形成四趨勢

美國前總統川普重返白宮，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，在「讓美國再次偉大」目標下，川普將創建專屬自己的歷史定位，四年任期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。