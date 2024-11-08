IKKA 財報／前三季EPS 5.18元 創上市以來前三季獲利新高
IKKA-KY （2250）前三季度EPS為5.18元，累計前三季度合併淨利為1.6億元，雙雙創下上市以來前三季度EPS及獲利的新高。與去年同期相比，EPS較去年同期2.77元成長了87%；而稅後淨利較去年同期0.79億元成長了幾乎一倍。受惠於今年前三季汽車供應鏈去化訂單，增加拉貨需求，連帶帶旺IKKA-KY之營運業績。
隨著減碳風潮興起，加上自駕車科技日新月異，標榜環保綠能之電動車在特斯拉推動下，結合新興自動駕駛技術，成為消費者購車之重點名單之一。然隨著嘗鮮風潮過去，純電電動車雖擁有高科技環保加持，但受限於先天條件，如氣候環境、充電時間、充電站、續航力等因素，讓用車人又愛又恨。因此退而求其次，將焦點轉向兼顧電動車優勢與燃油車優勢之混合動力新能源車，也造就了今年度油電混合車之熱賣，連帶也大幅提升了豐田汽車在此領域之佔有率及獲利。而IKKA-KY作為日系汽車零組件主要供應商，也因日系汽車之熱賣，帶動了獲利的提升。
展望未來，除現有汽車產業營運持續穩定發展外，新加入之名古屋研發暨生產基地也成為新的生產生力軍，為公司發展增添動力；因應未來AI及機器人世代的來臨，IKKA-KY也將運用現有汽車客戶在機器人產業中的布局，積極走訪客戶，提前參與未來產品之研發，期待除了目前的汽車事業發展外，也在AI相關產業為公司帶來新的發展契機。
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