振樺電財報／第3季本業「三率三升」 EPS 達3.51元

工業電腦廠振樺電（8114）2024年第3季合併營收再創歷史紀錄達35.97億元，季增13%、年增41%，前三季累計合併營收為90.01億元、年增21%；其中線上線下解決方案（O2O Solutions）受惠於下游客戶需求持續緩步復甦，第3季營收年增與季增約12%；而產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則在新世代AI晶片模組檢測平台開始放量下，第3季營收較去年同期躍增約61%、季增13%。以區域別而言，前三季營收增長主要來自於美洲及歐洲地區，其年增皆超過30%，然亞洲及其他地區營收則相對持平。

在集團獲利表現上，振樺電毛利率連續三個季度刷新合併以來紀錄達46.5%，主因高毛利率之系統品牌，醫療與場景定義智能設備營收佔比逐步提高，貢獻逾三分之二集團營收，其中AI相關應用佔集團營收亦提升至近40%，扎實推升整體毛利表現。

振樺電指出，儘管因營收規模擴大以及集團策略性強化研發投資及增加績效獎金提撥幅度，第3季營業費用年增38%至9.48億元，營業利益仍再創單季歷史新高，相對去年同期翻倍至7.25億元，營業利益率亦躍升至20.2%，為合併以來之新里程碑，彰顯場景定義智能設備（SDA）商業模式與合併綜效顯著提升集團核心獲利能力。

業外方面，今年第3季匯兌利益為540萬元，淨利歸屬於本公司業主為2.95億元，單季EPS為3.51元，年增約60%，前三季累計EPS為8.02元，較去年同期成長54%。

展望後市，振樺電表示，線上線下解決方案隨著今年多款新產品推出，各系列產品佈局更加完整，將助力吸引全球一線零售大集團共同推廣線上線下整合解決方案，尤其Opera商業平板可支援Windows系統以及Android 13與EDLA認證也帶領集團進入物流倉儲新應用領域，各項成長動能有望於明年繼續發酵。

此外，同屬SDA的自助服務解決方案方面，與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨（BORIS）持續擴展至全球市場，預計明年在歐洲逐步啟動鋪貨放量，同時積極佈局美國政府之大眾運輸基建專案，為未來營收成長奠定基石。

在產業物聯研製中心方面，雖傳統工控市場仍顯疲弱，集團自2018年起即以場景定義智能設備商業模式耕耘AI晶片模組檢測平台及資料中心應用，緊密貼近客戶並提供即時服務，協同產品設計整合並主導供應鏈管理、生產、物流及後續維運服務等。經過數年努力繳出亮眼成績單，未來成長動能不僅包括新世代平台滿足高階水冷應用，並因應整體產業AI強勁需求與地緣政治下驅動客戶生產基地分散策略，以及舊世代產品升級更新等亦不斷推升測試平台之需求，相關能見度已累積推進至2025上半年。