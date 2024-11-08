美時Q3季獲利史上次高 前三季EPS 15.03元 逼近去年全年

美時（1795）7日深夜公告今年第3季財報，單季營收52.34億元，季增10%、年增14%；單季稅後淨利15.65億元，季增17.5%、年增25.6%，每股稅後純益（EPS）5.98元；美時累積今年前三季稅後淨利39.32億元，年增6.1%，前三季EPS達15.03元，除了賺逾一個半個股本，更逼近去年全年的15.72元。

美時表示，第3季營收、毛利率及淨利均創下公司歷史上單季次高紀錄，其中營收成長來源主要分為兩大項目，在出口業務方面，亞洲以外地區的收入年增32%，季增16%，主要貢獻來自美國市場血癌藥Lenalidomide的出貨量增加，及攝護腺癌藥Enzalutamide在新市場的銷售拓展；亞洲業務季增5%，與去年同期持平，季增主因8月起認列併購Teva泰國的營收貢獻，韓國市場本季度年減4%，主要因為缺少權利金收入，抵銷台灣地區及其他亞洲市場的年成長。

美時進一步分析，第3季營收中亞洲市場佔總收入約47%，亞洲以外的出口業務佔約53%；第3季毛利率則提升至63%，季增2個百分點，年增5個百分點，主要因為產品組合的優化，包括對美銷售高毛利產品如Lenalidomide銷售的增加、以及低毛利產品如Buprenorphine/Naloxone銷售的減少；第3季營業費用則季減3%，年增3%，主要受到減損和薪資變動的影響；在營業外費用方面，第3季單季總計2.14億元，主要為財務費用及匯兌損失，對EPS影響約為0.8元。

展望後續發展，美時說明，第3季啟動一項項新專案，並完成一項PK研究，目前有27個項目在進行中。美時在Nintedanib、Pomalidomide及Enzalutamide等主要產品上取得顯著進展，法規團隊完成了27項全球申請，成功獲得19項市場授權，特別是Nintedanib（Ofev學名藥）在加拿大和英國的核准，公司也在瑞士和以色列成功上市了Pomalidomide（Pomalyst學名藥）。

美時進一步說明，繼收購Teva製藥泰國子公司後，美時在東南亞宣布了第二項策略性收購-越南及柬埔寨市場廣泛使用的抗發炎藥Alpha Choay。Alpha Choay是越南抗發炎藥物市場的領導品牌，並為美時打開了越南的藥局銷售渠道，顯著擴大公司在該區域市場的影響力，2023年Alpha Choay銷售額超過2,200萬美元。今年以來，業務開發團隊簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大了公司的產品組合。目前有超過25個項目處於積極談判階段，包括NCE產品、505(b)2、生物相似藥和幾個品牌收購協議。

美時總經理Petar Vazharov表示，很高興美時在第3季不僅成功展現出顯著的獲利成長，也取得了多項重大的策略性進展。接續併購Teva製藥泰國子公司後，美時也簽署了Alpha Choay在越南和柬埔寨的併購協議，這些併購是公司擴展東南亞版圖的重要基礎，強化了公司在該區域的市場佈局和能力。他並宣布，美時第3季在東南亞的收入年增近75%，奠定了該區域成為公司下一個主要成長引擎。