攜手東元、聲寶 工研院強攻節能空調零件

工研院昨（7）日宣布，在經濟部能源署的支持下，研發出高效、輕量、低成本的空調關鍵零組件，聚焦EC風機及鋁製微流道熱交換器，並與東元（1504）及聲寶兩大本土空調品牌合作，除驅動EC風機馬達節能至少40%，導入後可推升空調系統能效5%至11%，助攻設備能效達1級以上。

相關技術已通過商規認證，預計2025年導入東元1級能效氣冷式冰水機，以及聲寶的窗型空調系統商品，未來將帶動每年6億元市場值，預期一年最高可降低全國總用電2,000萬度。

工研院昨天舉辦「助力深度節能—國產空調系統能效提升成果發表暨技術交流會」，展示上述由經濟部能源署支持的科技計畫成果，並分享技術經驗與產業應用。