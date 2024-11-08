航海王顏益財閃辭台驊董座 益緯投資代表人張立秋接任遺缺

台驊控股（2636）昨（7）日公告，顏益財請辭董事，其董事長職務也一併解任，台驊新董事長改由益緯投資代表人張立秋接任。台驊預定於12月26日召開股東臨時會改選董事。

台驊前董事長顏益財是國內投資圈公認的「航海王」，對於海運市場精闢分析，成功領軍台驊在變化多端的海運市場中拿下好成績，也為台驊集團奠定最穩健發展基礎。卸任董事長後，未來將針對集團擴展和多元化創新發展提供建議，推動台驊建立更穩固的企業文化和長期目標，讓台驊在在競爭激烈物流市場中保持其領先地位。

據了解，台驊投控創辦人顏益財與新任董事長張立秋攜手合作，將發揮各自的專長，讓台驊集團在各關鍵領域都有顯著的成長，有助於在全球物流市場中站穩龍頭的地位，並確保集團能在穩定的領導下開創新事業版圖，推動公司多元業務，以持續提升員工信心與股東投資價值。

顏益財自1984年創立台驊以來，對海運市場深入研究經歷過大風大浪，跟著大陸出口需求起飛，帶領台驊集團乘風波浪穩步成長，成功拓展海外市場，並且進行垂直整合、併購優化台驊，持續開發創新業務，台驊也推動上市，隨著業務多元化，台驊更轉型成為控股公司。

顏益財原本就是台驊的創辦人，卸任董事長一職後，仍然續掌台驊國際物流公司董事長重責，全力推動台驊在國際物流市場中保持領先地位，確保業務穩健發展並加強競爭優勢，以其深厚的經驗和前瞻遠見，協助集團長期發展策略，讓台驊在穩定經營的基礎上持續推動創新與成長。

台驊控股也表示，張立秋接任董事長一職，因其擁有豐富金融管理經驗，並且擅長財務規劃和市場分析，能為控股融資、資本結構優化等領域提供更多的建議；此外，張立秋擁有企業整合與跨部門協作專長，以及其在全球市場的洞察力，將幫助公司在國際市場中布局新機會，提升財務穩定性和風險管控；此次人事變動，展現台驊未來對經營模式多元化長遠規劃，並有助於公司治理結構的優化。