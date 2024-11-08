科技論壇20日登場…資策會執行長：導入AI 建立科技信任

AI催動產業加速數位與智慧升級腳步，資策會執行長卓政宏認為，面對AI這類新科技應用浪潮來襲，企業或政府在導入AI技術時，如何做好風險管理及建立信任是最大關鍵。

經濟日報將於11月20日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，卓政宏當天將以「GAI轉動數位生態系」為題發表專講。本論壇由中華電信（2412）、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

他表示，AI概念大約在七、八十年前誕生，1950年代正式被確立為一門學科，從專家利用規則進行推理、及後來的類神經網路，近幾年開始出現大語言模型，ChatGPT問世後，促使AI迎來爆發期。

卓政宏認為，過去幾年大語言模型接連誕生，主要受到網路資料量增加及運算能力提升帶動，輝達的GPU也扮演關鍵角色，相較於CPU，GPU可同時執行大量任務，適合類神經網路的運算方式。

卓政宏說，AI過去在協助人類上，大多扮演輔助判別等角色，即使Google DeepMind開發的AI圍棋程式AlphaGo戰勝人類棋士，但過程中未創造出任何新東西。

卓政宏表示，隨著ChatGPT這類生成式AI應用誕生，帶來更接近人類創造力的全新產出，包括做簡報、寫報告等，成為協助個人提升工作效率或生活品質的AI工具。

然而對企業、政府等任何組織或單位而言，要在組織架構中導入生成式AI，會牽涉到許多問題，包括資料來源為何？出錯時該向誰究責？以及道德層面與責任歸屬的問題。

卓政宏認為，企業或政府在導入生成式AI技術時，如何風險管理、建立信任機制是最大關鍵，尤其是在牽涉到生命、財產等重大議題上的應用更是如此。

卓政宏表示，資策會這兩年將許多推廣重點放在「如何建立對新科技的信任」議題上。他以電梯為例，一開始大家會怕搭電梯，透過建立安全檢測機制，電梯得以在日常生活中普及，社會對新科技的接受需建立在風險管理和信任的基礎上。

卓政宏認為，大家對AI這類新科技存在矛盾心理，一方面認為應該儘快採用以維持競爭力，另一方面又害怕自己被AI取代，這是從個人到企業、甚至整個社會都面臨的AI焦慮，唯有靠「信任」才得以解決。