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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

台塑：陸石化需求看增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美國總統大選剛落幕，中國大陸也陸續推出新經濟政策，針對塑化業未來景氣，台塑（1301）昨（7）日認為，大陸自9月24日起一連串祭出振興經濟政策，預期房地產景氣可望回溫，進而帶動經濟加速復甦，增加石化產品需求。

台塑表示，第4季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，且大陸持續推出刺激經濟措施等，可望帶動石化產品需求增加。以色列攻擊伊朗避開原油生產設施，若原油價格走勢疲軟，恐影響石化產品行情。預估第4季營收與第3季相當。

南亞表示，未來影響市場不確定因素，仍是大陸市場復甦情況、及美國持續對大陸科技封鎖與關稅議題。南亞認為，11月營收將較10月略增，第4季營收與第3季比呈持平 。

台化表示，10月大陸製造業採購經理人指數站上榮枯線上，值得觀察。預估11、12月營收會和10月相當。

台塑化表示，大陸經濟刺激政策帶動需求回升，煉廠原油加工量已從今年低點回升，市場普遍認為大陸最糟的需求情況已過，提供油價下檔支撐。

油價 美國

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