台塑四寶營收一好三淡 南亞一枝獨秀繳出年月雙增佳績

台塑集團四大公司昨（7）日公布10月合併營收，四寶單月營收合計1,106.7億元，月減6.9%、年減16.9%。台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司中，僅南亞繳出年、月雙增的成績單。

台塑四寶今年前十月累計營收1兆2,341億元，年減2.3%，台化一枝獨秀，為前十月營收唯一成長的公司。

台塑四寶10月營收表現

台塑10月營收157.3億元，月減5.4%、年減3.5%，累計今年前十月營收1,654.4億元，年減1.3%。10月營收較上月衰退主因，是配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單延至11月交運所致；今年營收較去年同期衰退，仍因大陸房地產市況低迷，用於建材及基礎建設的PVC需求減少，加上大陸同業增加出口量，影響PVC行情持續下滑。

此外，美國對東南亞四國生產的太陽能模組實施反傾銷及反補貼調查，造成EVA封裝膜料需求減少，加上大陸新增產能投產後拉低市場行情。

南亞10月營收227.6億元，月增6.2%、年增4.8%，今年前十月營收2,142.1億元，年減2%。南亞10月營收成長主因德州EG產能利用率提高，再加上可塑劑及2EH在大陸十一長假後訂單增加，聚酯產品因美東港口罷工事件導致下游增加本地採購；今年10月業績比去年同期好，也是因為德州EG全能生產且市況優於去年同期表現。

台化10月合併營收267.3億元，月減2.8%、年減11.4%，今年前十月營收2,940.4億元，年增6.9%。台化指出，10月營收月減，主因麥寮SM廠及ARO-3廠10月安排定檢影響SM及萃餘油銷表現，台化轉投資福懋也因季節轉換影響長纖布秋冬訂單減少、及簾布市況降溫所致；此外，中東地區情勢多變影響原油價格震盪，大陸經濟刺激措施力道低於市場期待，同業產能持續開出且下游需求仍處低檔，影響主要產品行情盤整偏弱。

台塑化10月合併營收454.5億元，月減14.8%、年減30%，今年前十月營收5,604.5億元，年減6.8%。台塑化指出，10月有兩套煉油設備全月執行定檢，比9月定檢天數增加18天，造成產量減少；10月產品平均售價也比9月增加1.2美元，主因10月杜拜原油比9月上漲1.4美元所致。

烯烴事業方面，台塑化10月營業額更比9月增加10.6%，乙烯10月產量因烯烴一廠自9月26日開車，帶動9月產量增加3.9萬噸達15.4萬噸，10月產品總銷量36.3萬噸，也比9月增加4.4萬噸。