大師論壇15日登場 富邦金首席經濟學家：全球經濟形成四趨勢

美國前總統川普重返白宮，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋分析，在「讓美國再次偉大」目標下，川普將創建專屬自己的歷史定位，四年任期將加速推動政策，全球經濟情勢將形成四大趨勢：貿易全球化轉變成碎片化、重振美國製造業與加速供應鏈重組、推動減稅導致美國財政赤字擴大、美中貿易戰恐捲土重來。

經濟日報與第一銀行將於15日共同主辦「2024大師論壇」，邀請有「末日博士」稱號的美國經濟學家羅比尼來台，以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行協辦。

羅瑋指出，川普預計明年1月上任，主要閣員須獲得參議院同意才能任命，各項政策要到明年3至4月陸續推動。全球經貿關係從2000年的全球化走到2010年代的板塊化，各國之間推動雙邊FTA、成立RCEP與CPTPP等經貿組織，但川普向來不信這一套，未來四年在他執政下，全球經貿合作將徹底轉變成「碎片化」。

此外，川普將積極推動重振美國製造業，至少要將高端科技製造、供應鏈帶回美國，創造更多就業機會；對美享有巨額貿易順差國家，例如中國大陸、墨西哥、越南、德國、愛爾蘭、台灣、日本、韓國與加拿大等將感受較大壓力，須增加對美國商品採購來縮減貿易逆差，並讓本國貨幣適度升值，或增加在美國投資就地生產。

羅瑋表示，川普重大政見之一，就是永久性調降個人和企業稅，這也是他當選後美股飆高主因。但如此一來，美國財政赤字將進一步擴大，美債殖利率也會快速攀升。

但美債殖利率走高，川普會希望聯準會趕緊降息，以壓制美債殖利率上漲，特別是目前美國30年房貸利率超過7%，增加民眾購屋負擔，未來聯準會獨立性將受到挑戰。

最後就是美中貿易戰是否捲土重來。若再度爆發美中貿易戰，不僅對中國經濟造成嚴重影響，對其他周邊國家衝擊將明顯擴大。

羅瑋分析，2018年美中貿易戰爆發以來，台灣對美國貿易順差快速增加，川普執政對台灣最明顯的影響是，可能要求台灣必須增加對美國採購與投資，也不會放任台灣在今年前八月賺進470億美元的貿易順差（依美國海關統計）。

美國加徵關稅或強迫台灣到美國投資設廠，將衝擊企業營收與獲利。有議價能力的廠商如台積電，營收表現受影響比較少，缺乏議價能力的廠商必須自行吸收成本，不僅增加經營壓力，甚至可能遭市場淘汰，壓抑台股未來上漲動能。