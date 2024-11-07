波音、空巴拆分40億美元訂單 路透：華航將買20架客機

路透援引航空業消息人士報導，中華航空即將簽訂一項總額上看40億美元的長途客機訂單，這筆訂單將由美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分。在美國前總統川普再次入主白宮之際，此舉被視為台灣迫切想以行動證明希望保持強韌的台美關係。

報導指出，華航（2610）正在評估採購波音777X與空巴A350-1000，以汰換10架波音777-300ER，同時因應未來載客量能的成長。

消息人士透露，華航可能訂購最多20架客機，由波音與空巴平分訂單，貨機訂單則還沒決定。路透指出，華航的貨機訂單至少有一部分原因是受到美國總統選舉的結果影響。消息人士也說，最終決議仍取決於董事會。

航空顧問公司Cirium Ascend估算交機價格認為，這筆交易在經過常見的行業折扣後，總額將接近40億美元。

華航回覆路透表示，將「根據市場需求與企業發展規畫機隊，並仔細研究相關技術與商業條件，以選擇最適合的機型」。空巴與波音拒絕置評。

路透指出，大型飛機採購案常須同時考量政治與商業因素，以台灣的國際處境而言更是如此。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但美國仍是台灣最重要的盟友和軍武供應商。