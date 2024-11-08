智慧經營／彰化銀行董事長胡光華 SMART策略 開創新局

8月中甫上任的彰化銀行（2801）新任董事長胡光華，外型斯文儒雅，有著一張不顯老的娃娃臉，說起話來彬彬有禮、和藹可親，臉上永遠掛著笑容。幕僚出身的他，作風低調、處事精細圓融、重視人和與團隊合作，過去他擔任兆豐金、兆豐銀總經理時，從領導子公司最多的公股金控兆豐金跨業行銷有成，到兆豐銀2023年獲利創新高，凸顯他外溫內韌、重視效率的特質與領導管理長才。

胡光華是美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，大學則就讀國立中興大學統計系。過去胡光華歷任華南銀、台銀、合庫再到兆豐銀，八大公股行庫他曾任職的有半數，除了曾任綠營金融大老許德南的秘書，跟著大老高效學習，掌握核心的銀行業務與經營管理外，公股金控轄下銀行以外不同業別的子公司，例如合作金庫票券董事長，乃至兆豐金控總經理等職務，他也都歷練過。

資歷豐富 成績斐然

金融資歷豐富完整，加上優異的經營成效，是胡光華獲得新政府調整公股金融機構人事拔擢升任彰銀董事長的關鍵。

胡光華2018年初從合庫金、合庫銀副總經理職務轉戰兆豐金，是兆豐金第一位專任的金控總經理，當時兆豐金與兆豐銀，仍籠罩在2016年8月爆發兆豐銀紐約分行違反洗錢防制規範遭美國天價罰鍰的陰影中。

由於時任兆豐金兼兆豐銀總經理的楊豊彥退休、無意續任，因此那時擔任兆豐金、銀董事長的張兆順向合庫金借將，請來胡光華接掌兆豐金總經理，張兆順還特別感謝胡光華的「勇於赴任」。

曾跟在大老身邊學習畢竟不同，練就胡光華任何位置營運管理、衝刺業務，或是對兆豐海外提升洗防工作，都能快速提綱挈領，發揮戰力的同時也拿捏分寸、恪守規章。

面對兆豐金子公司跨業最多，但多年來始終難有跨業合作的狀況，他積極協調各子公司相互交流，擬定方案，在他領導下兆豐金共同行銷上顯著成長，尤其是過去向來合作不易的銀行與證券兩家子公司相輔相成，推動兆豐證進入兆豐銀設證券櫃檯，相互協助引介企金、投資理財客戶，進而間接幫助兆豐證提升市占率。

他與兆豐金各子公司工會的互動，也能在堅守立場下維持良好互動，尤其是當工會與資方開會，提出各項建言時，胡光華開會都會明確做出結論，並且落實追蹤後效，而非流於討好或光說不練。

儘管娃娃臉、溫文儒雅，但是當碰到部門主管、同仁工作上績效不彰或是未能落實公司決策，胡光華雖不會兇起來罵人，但還是會以堅定的語氣與同仁溝通，讓對方清楚明白地感受到他很在意，務必改善。

海外設點 前進加澳

胡光華2023年擔任兆豐銀總經理時，除了締造獲利新高，他更針對兆豐銀申請財管2.0高端理財業務，親自督軍發展理財業務，從銀行基層做起的他，很了解第一線業務人員可能面臨的狀況，像去年股、債與匯市等金融市場激烈震盪，他就早早提醒理財顧問與專員，要幫助客戶留意風險，因應市場變化。

此外，他也看到台美利差收窄趨勢，領導兆豐銀逐漸加重外幣放款業務的力道，以緩和大賺換匯交易FX SWAP後，因利差收窄致相關收益減少後，對全行獲利的衝擊。

胡光華出任彰銀董座後，提出「SMART：S（強化及股東）、M（行銷及市場驅動）、A（AI人工智慧及自動化）、R（韌性）、T（教育訓練）」的五大營運策略方向，並將接續完成彰銀申設加拿大多倫多與澳洲雪梨分行工作，致力海外布局與新南向、ESG強化，在股權紛擾已成過去後，帶領行員開創新局。