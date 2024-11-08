經營心經／創業經營 驕者必敗

日前在一聯合創業諮詢輔導活動現場遇到一位日式燒鰻店的業者，互動中得知他的店一度輝煌，但如今不但員工難覓，外在營運競爭更是激烈。我提供了他一些行銷策略後，聽到的回應卻是諸多考量與顧忌的負面說詞；我已從心底推敲該品牌似已犯了神仙難救之症，畢竟「人教人教不會，撞到南牆始學會」。

「昨天打出全壘打，今天也不會因此贏得比賽，重點在於接下來的這一球。」Jawbone創辦人拉赫曼（Hosain Rahman）這麼說。蘋果手機創辦人賈伯斯也曾道：「如果我們不吃掉我們的市場，就會被別人吃掉」。

猶記曾聞一個40歲不到的年輕創業者，開店沒多久，營收即衝高百萬元的實例，但也因此種下了他那不可一世、眼高於頂的雷區。

「你們都不懂啦，這個一定要這樣做，聽我的才對」、「我們營業額這麼高，有必要因這幾個少數顧客抱怨就更改嗎，他們不來就不來啊」﹑「別在關公面前耍大刀，你們說的這些啊，我早就會啦」、「我們公司的know how堆疊起來比山還高，跟我講 SOP？CRM？SEO？ESG？」諸如此類的對話一而再、再而三地出現。

某天，他的分店踏上結束營業之途，看似始料未及，其實觀察他的種種行為，此一結果並非意料之外。

子曰：「德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」大意是說：德行淺薄而地位高貴，智慧低下而心高志大，力量微弱而身負重任，這樣的人沒有幾個是不遭受禍害的。

少年氣盛，年少得志者多會抵犯了「天下我最行」的驕傲心態。然，《漢書‧魏相傳》已載明：「恃國家之大，矜人民之眾，欲見威於敵者，謂之驕兵，兵驕者滅。」這是「驕者必敗」的先晢論也。

是故，經營（創業）者若想改變可能被敵殲滅於市場的可能命運，想永續經營，請先審察內心，是否謙沖若谷？身段柔軟可似累實稻穗的謙遜？

倘若還沒有，就應進一步修補那或已被驕傲之鬼魅所撕啃扯裂的我執靈魂。切記，一台充滿故障的車，無論路有多平，也載不了人和貨。