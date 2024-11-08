趨勢觀察／AI重新定義消費者、品牌互動

AI技術革新不僅提升了效率、賦能個人化體驗、還能自動化處理複雜的任務。在不久的未來，AI將重新定義品牌與消費者之間的互動方式，全面推動行銷策略的革新。善用AI並能建構生態體系的企業，將擁有更多機會解鎖圍繞AI應運而生的新商機。

從科技的迭代改進上來看，許多領先的公司都是平台變革先驅者，例如Google不是第一家推出搜尋引擎的公司，但最終成為該領域的主導者。蘋果並非第一家生產手機的業者，但2007年推出的iPhone卻主導了智慧型手機的發展。圍繞新技術成功建構完整生態體系的公司，往往能對業務產生最顯著的影響。

也正因為科技不斷進步、生態體系也持續演進，網路時代的電子商務生態體系由Amazon和阿里巴巴等巨頭領銜，並由支付、物流和數據分析等服務提供商共同支撐。後疫情時代，遠距工作和協作生態體系蓬勃發展，促使Zoom、Microsoft Teams和Slack 等通訊軟體大放異彩。

雲端運算生態體系則由AWS、Azure和Google雲端平台等服務提供商主導，提供涵蓋SaaS、PaaS 和 IaaS的全方位解決方案，衍生的數位內容和行銷模式也隨之興起，進而推動Google搜尋廣告利用AI進行預測分析，透過解讀關鍵字搜尋來推測用戶意圖，以實現更為精準性的廣告投放，徹底顛覆了數位行銷的模式與成效。

最先投入或是當時成功的業者，未必是後來能一路領先者，因為技術不斷演進，圍繞著技術發展生態系的業者，才能搶得先機。

目前隨著AI生態體系的逐步成型，各行各業的企業都面臨巨大的發展機遇，無論是電子商務、數位行銷，還是自動駕駛和智慧製造，AI在數位內容與行銷中的應用，如電影、遊戲、音樂創作、視覺設計、教學與廣告行銷等，正在為行業帶來前所未有的創新機會，並為企業成長和生產效率開創新的途徑。

因為AI的技術導入，AI平台已經從預測式AI到生成式AI，AI生態體系正透過自動化關鍵流程（如意圖預測、個人化決策、內容創建和策略優化）顛覆行銷的方式。

這些自動化工具能即時分析用戶行為，優化廣告投放，AI驅動的行銷助手則能夠預測用戶偏好，提供量身訂做的個人化推薦。

生成式AI讓企業能夠快速創建多個版本的內容，根據用戶反饋優化行銷策略與產品亮點。這使得企業能持續精進其行銷作為，確保能因應消費者需求提供高度個人化、成效顯著的行銷活動。

不久的將來，AI將徹底改變消費者與品牌和服務的互動方式。例如，在娛樂領域，AI可以動態加入行銷元素，讓演員在電影或電視劇中隨季節更換贊助商的服裝，而不必重新拍攝；當AI結合自動駕駛與數位行銷科技，能根據用戶的行駛路線提供個人化的推薦，例如提供附近的餐廳選項或充電樁的位置。

此外，當AI驅動的人形機器人與數位行銷生態體系，只要串接外部API ，AI便能根據智慧家庭裝置提供個人化建議，例如，根據天氣推薦食譜或提供符合消費偏好的購物優惠。