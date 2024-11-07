川普勝選「難解美中關係」 金仁寶許勝雄：企業應扮演產業鏈價值貢獻者

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，旗下有金寶、仁寶等代工廠的金仁寶集團總裁許勝雄今天表示，無論美中如何對抗或對立，企業都需要擁有更好的競爭力，來因應全球經濟或政治變化，並思考如何在產業鏈中扮演價值貢獻者的角色。

許勝雄今天出席遠見高峰會發表閉幕演講，會後接受媒體採訪指出，美中之間無論貿易戰略、科技戰略或甚至爭霸戰，已經是世界強權之間的對抗，不管誰當選總統，美中之間確實有很多問題需要去處理跟解決，因為還是2個強國。

許勝雄說，美中關係如果處理得當，全世界可以產生有序發展的環境跟條件。如果處理不好，所有人都要付出代價，包括經濟和政治的代價，或者導致很多衝突和不必要的資源浪費等。

許勝雄表示，以美國現在的策略，會有很多運作的可能性。川普上次當選總統後，從2018年開始針對從中國進口的產品做出很多管制，包括提高關稅等，「像這些運作的方式，我想他還會繼續做」。

許勝雄直言，為了解決關稅問題，企業可能又要面臨產業鏈重組，當然也會使成本增加，加上關稅提高，物價就會上漲，影響消費能力和全球經濟成長率，「我想台灣的企業是應該要去關心」。

他以金仁寶集團為例，在全世界11個國家有70座工廠，在美國也有2座工廠。他告訴幹部，在產業鏈的運作之下，要思考如何扮演價值貢獻者的角色，無論美中如何對抗或對立，企業都需要擁有比較好的競爭力，來因應全球經濟或政治的變化。