經部通過五企業投資台灣 三軸科技引進AI打造半導體業雷射設備新廠

經濟部投資台灣事務所7日通過五家、共42.8億元擴大投資台灣，包括根留企業方案的某化學公司，與中小企業方案的信暐鋼鐵、技航科技、台灣三軸科技、兆億冷鏈。

投資台灣事務所指出，台灣三軸科技主要製造與研發雷射加工設備，產品廣泛應用於汽車、醫療、國防、半導體等多個領域，三軸科技在台中港科技產業園區投資逾4億建立總部廠房及增購設備。新廠房將導入數位化管理、大數據分析及投入機器人手臂等。在投資計畫中亦納入多項節能減碳措施，如增設太陽能板、推動無紙化辦公等。

投資台灣事所表示，某化學公司為氯鹼電解工業產品的生產製造，是國內主要的化學品供應商，產品包括液鹼（NaOH）、32%鹽酸、雙氧水及氫氣等，廣泛應用於電子、石化及食品等多個領域。隨著半導體製造業的快速成長，該公司決定投資近17億於桃園市蘆竹區擴建鹽酸及氫氣生產線，生產雙氧水以穩定供應半導體產業所需的化學產品。

信暐鋼鐵預計投資近12億元建設新廠房及購置先進設備，並引進智慧化六軸型鋼鑽孔加工機和智慧化CNC鋸床等，以實現智慧化生產線的目標。此外，公司為配合政府政策及擴張海外事業版圖，亦已在菲律賓蘇比克灣投資3公頃工業用地，預計於2026年開始規劃建廠，為未來的布局做好準備。

技航科技股份有限公司專注於研發與製造醫療器材檢測儀器、航太複材結構件及電動車精密加工等零組件，將投資5億新建廠房及生產線。兆億冷鏈將在雲林斗南小東工業區投資4.8億打造全新智慧綠能冷鏈倉儲設施。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,564家企業超過2兆3,670億元投資，預估創造15萬4,648個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有194家根留企業投資約5,665億元，創造2萬8,405個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,052家中小企業投資約4,999億元，帶來3萬7,820個就業機會；後續尚有48家企業排隊待審。