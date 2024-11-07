歷年規模最大徵才！桃機年底啟動招募計畫 起薪3.7萬至7.7萬

桃園國際機場公司為培養未來第三航廈營運、服務人力，將於今年底啟動人才招募計畫，規模為歷來最大，預計甄選72名新進從業人員，起薪3萬7,980元至7萬7,820元，甄選簡章將於12月上旬公告至桃園機場公司官方網站。

機場公司表示，桃園機場旅運量持續成長，2024年前三季客運量3,346萬8,567人次，較去年同期成長34%，恢復至疫情前（2019年）9成2，年旅運量上看4,500萬人次，同時第三航站區建設計畫持續推動，北登機廊廳預計於明年啟用。這次招募主要為因應營運發展及重大工程建設，共計72名職缺，包括負責維護作業的工程員、職掌空側作業秩序的航務專員及策劃宣傳專案的行銷專員等，邀請社會新鮮人或準備轉職民眾踴躍報名，投身機場經營管理領域，未來也將持續分批招募所需人力，為第三航廈規模擴大、營運需要提前預做準備。

機場公司說，將鎖定工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等4大類別，涵蓋土建、電機、機械、環工、貨運、運輸行銷、法務、資訊、稽核、政風、人力資源、財務、會計及一般行政等各職務類組，起薪3萬7,980元起，最高7萬7,820元。

部分職缺報考須具備相關專業及工作經驗，例如7萬7,820元的法務管理師，須具備6年以上法務相關工作經驗者或於律師事務所執行律師業務2年以並符合英語檢定要求方可報考；另有15名無需工作經驗的職缺，包含2名身心障礙類組職位，起薪3萬7,980元起，僅需檢具符合要求之學歷與英語檢定等證明即可報考。

另外，營運控制中心為桃園機場營運管理的心臟，確保機場24小時不間斷地順暢運行，本次招募需求72名職缺中，包含20名營運控制中心輪值班人力，專職航廈營運管理及緊急狀況處理，只要具備多益550分以上或同級英語檢定成績及2年相關工作經驗即可報考，筆試科目包括公文寫作、航空運輸學及企業管理，歡迎對機場營運及旅客服務具有熱忱，且具備管理潛力的民眾，加入機場營運核心團隊。

機場公司說明，新進從業人員招募甄選分為筆試及面試兩階段測驗，預定於明年1至2月進行，其中參加第二階段面試者，須於面試前出示學、經歷、英語檢定6年內成績及相關證照等證明文件，敬請有興趣的考生及早準備。甄選簡章將於12月上旬公告於桃園國際機場官網「人力資源-人才招募」專區，內容包含筆試、面試日期等，測驗日期如有異動，將依機場公司官網及委託辦理試務機構最新公告為主。

機場公司強調，將會致力打造友善職場，規劃優於勞基法之福利條件，以及優於一般就業市場的新進人員聘任薪資，吸引優秀人才加入；因應航空產業快速變化趨勢，持續完善人才培育機制，提升員工專業知識與職能；此外，更積極推動工作生活平衡，開設「愛兒寶托嬰中心」及「愛兒寶職場互助教保服務中心」，營造安心又溫馨的職場環境。機場公司誠摯歡迎具備專業技能的優秀人才及滿懷熱忱的航空熱愛者加入機場公司，為國門經營管理注入新血。