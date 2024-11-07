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繼光香香雞攜手大成集團拓展國際版圖 印尼首店10日開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
繼光香香雞攜手大成集團拓展國際版圖，後續瞄準越南、泰國等國家發展機會。香繼光集團
繼光香香雞攜手大成集團拓展國際版圖，後續瞄準越南、泰國等國家發展機會。香繼光集團

台灣第一炸雞品牌「繼光香香雞」宣布，攜手台灣食品龍頭大成集團（1210）共同進軍印尼市場，首家海外店已試營運，預定11月10日正式開幕，也標誌著繼光香香雞國際版圖的又一重大突破。

目前，繼光香香雞全球擁有500多家分店，包括台灣71家，海外400多家分店，則涵蓋中國大陸、香港、美國、加拿大、菲律賓、印尼等地，印尼目標5年內預計展店28家。

此次印尼首店的開幕，不僅象徵繼光香香雞持續拓展海外市場的決心，更是大成集團加強全球食品產業布局的重大步伐。

香繼光集團指出，印尼首店選址於首都雅加達市區的Emporium Pluit Mall，為當地最繁華的商業區，目標鎖定印尼廣大的年輕族群與炸雞愛好者。繼光香香雞以當地飲食習慣及對美食多樣性需求設計餐點，致力於將最道地的台灣小吃文化帶給全球消費者。

大成集團則憑藉其豐富的國際食品經營經驗，與完善的供應鏈管理，將為繼光香香雞在印尼市場的發展提供強有力的支持。

香繼光集團表示，非常高興能夠攜手大成集團進軍印尼市場，這是繼光香香雞品牌全球擴展戰略中的重要里程碑。印尼市場潛力巨大，有信心透過提供高品質、具特色的台灣美食，迅速在當地建立品牌知名度，並贏得消費者的青睞。

大成集團非常重視與繼光香香雞的合作，表示繼光香香雞以優質產品與創新經營理念，深受消費者喜愛。此次的合作，不僅將台灣美食推向國際，更加強了大成集團在東南亞市場的影響力。未來將充分運用集團在當地的資源與經驗，支持繼光香香雞的順利拓展。

香繼光集團說，印尼擁有龐大的年輕人口與快速增長的消費市場，飲食文化多元且豐富。繼光香香雞的入駐，正是看準了當地消費者對創新餐飲選擇的強烈需求。店內招牌商品如經典台式炸雞、雞排、海鮮及多種獨特風味小吃，預計將迅速吸引眾多當地顧客前來嚐鮮。

隨著印尼首店的開幕，繼光香香雞已計畫在未來數年內持續擴展印尼市場，並尋求更多潛在市場如越南、泰國等國家的發展機會，進一步將台灣炸雞文化發揚光大，朝向成為全球知名的炸雞品牌邁進。

繼光香香雞攜手大成集團進軍印尼市場，首家海外店預定11月10日開幕。香繼光集團提供
繼光香香雞攜手大成集團進軍印尼市場，首家海外店預定11月10日開幕。香繼光集團提供
繼光香香雞印尼首店坐落於首都雅加達市區Emporium Pluit Mall。香繼光集團提供
繼光香香雞印尼首店坐落於首都雅加達市區Emporium Pluit Mall。香繼光集團提供

印尼 小吃 消費 餐飲

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