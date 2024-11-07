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台灣拚無人機製造大國 漢翔：要有國際市場量產水準
漢翔總經理馬萬鈞今天表示，台灣盼成為無人機的製造大國，就要國際市場的量產水準，成本、效率、速度等都要達標，不過台灣還有一段路要走，漢翔已經取得量產訂單，並協助整合台灣無人機產業。
漢翔總經理馬萬鈞今天出席遠見高峰會，針對「供應鏈轉移 聚焦新市場」主題發表演說，並在會後接受媒體訪問。
經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，放眼包括台美合作等的無人機商機，馬萬鈞表示，台灣希望可以成為無人機的製造大國，但要為國際市場量產，前提要有國際市場的量產水準，所謂的水準不是指品質，而是成本、效率與速度等都要達標。
他坦言，「台灣目前為止還有一段路要走、還有需要努力的地方」。
他表示，漢翔已經有無人機量產的訂單，目前正在進行中，漢翔在無人機聯盟扮演的角色除了協助量產，也是整合者，把台灣無人機產業結合起來盤點能量與實力。
而要打造去紅化供應鏈，馬萬鈞認為，成本就會是問題，要如何把成本降低、提高國安，又要提高市場的信賴度，這是需要努力的地方，「要捲起袖子來做」。
馬萬鈞說，無人機的構成就是機身、馬達、控制系統、資通電訊、光學酬載，甚至武裝酬載等，台灣資通訊、光學、複合材料、馬達電力都很強，是全世界的供應商，但有很多實務性問題，例如是不是有足夠規模的訂單量，無人機要站在與其他產品同一個量級上考量。
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