車燈大廠堤維西砸11.6億元 於台南擴建自動倉庫

車燈大廠堤維西今天公告，將投資新台幣11.6億元，購買土地、生產設備及建置自動倉庫，因應營運需求及提升整合倉庫管理。

堤維西說明，此次投資主要為了因應未來成長，規劃在台南科技工業區擴充自動倉儲空間，因應所有客戶車燈需求，細節待董事會通過，將在日後進一步公告。

堤維西下午也公布前3季財報，累計今年前9月合併營收150.92億元，較去年同期144.75億元增加4.26%，毛利率29.7%，年增4.1個百分點，累計前3季代表本業的營業利益19.13億元，營益率12.67%，年增4.45個百分點，累計前3季稅後獲利16.07億元，大幅年增90.5%，累計每股基本純益4.96元，優於去年同期EPS2.51元。

法人分析，堤維西上半年營運較去年同期大幅成長，儘管第3季仍處於季節性淡季，累計前3季獲利依舊大幅年增，主要受惠北美對售後維修市場件（AM）拉貨，今年AM件營運成長。