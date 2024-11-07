台驊「航海王」董事長請辭！顏益財將轉任創辦人 12月辦股臨會改選董事

台驊（2636）7日公告董事許旭輝及顏益財請辭董事，將於12月26日召開股東臨時會改選董事，顏益財也同時請辭台驊董事長，由新任者益緯投資代表人張立秋接任；台驊國際前董事長顏益財將以「創辦人」繼續支持集團長遠發展。

台驊是國內投資人公認的「航海王」，對於海運市場的分析精闢，領軍台驊在變化多端的海運市場中拿下好成績，也為台驊集團奠定了最好的穩健基礎。卸任董事長後，持續參與集團擴展和多元化創新發展，建立穩固的企業文化和長期目標，讓台驊在在競爭激烈的市場中保持其領先地位。

創辦人顏益財與新任董事長張立秋攜手合作，將發揮各自的專長，為台驊集團在各關鍵領域帶來顯著的成長，有助於在全球市場中立足，並確保集團能在穩定的領導下開創新事業版圖，推動公司業務成長，以持續提升員工信心與股東價值。

顏益財自1984年創立台驊以來，帶領集團穩步成長，在拓展海外市場、垂直整合併購優化事業體、開發創新業務項目及推動上市計畫，對於海運市場深入研究。

顏益財為台驊的創辦人，卸任後仍會全力推動台驊在國際物流市場中的領先地位，確保業務穩健發展並加強競爭優勢，以其深厚的經驗和前瞻遠見，協助指導集團長期發展策略，讓台驊在穩定經營的基礎上持續推動創新與成長。

台驊控股將由張立秋接任董事長一職，其擁有豐富金融管理經驗，並且擅長財務規劃和市場分析，能為控股融資、資本結構優化等領域提供支持。此外，張立秋的企業整合與跨部門協作專長，以及其在全球市場的洞察力，將幫助公司在國際市場中布局新機會，提升財務穩定性和風險管控。此次人事變動展現了公司未來對經營模式多元化上的長遠規劃，並有助於公司治理結構的優化。