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OneAD推出「SuperWall超級任務牆」 打造數位行銷新型態

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

廣告科技業者OneAD集團子公司果效數位，推出行銷平台「SuperWall 超級任務牆」，打造數位行銷新型態「MMA 會員行銷聯盟」（Member Marketing Affiliation），協助會員平台提升獲客效率及強化會員忠誠度。SuperWall 目前已與包括統一超商OPENPOINT、網路家庭Pi 拍錢包、悠遊卡UUPON、窩福及發票+在內的多家知名會員平台及支付工具合作，串連325家電商平台、涵蓋500萬名會員，構築龐大的會員池與行銷合作生態圈。

會員行銷長期面臨新客開發及會員留存的挑戰。透過「SuperWall 超級任務牆」，果效數位將信任夥伴的第二方數據整合應用，打造具吸引力的獎勵型任務，會員透過參與並完成任務以賺取點數，藉由經常性的賺點數行為，加強與會員平台的互動及黏著度，也可分享、推薦他人，吸引新會員的加入。

果效數位資深商務開發經理胡嘉珍指出，「SuperWall 超級任務牆」是針對行銷市場需求端及供給端的信任交易市集。SuperWall以獎勵型任務及多元化行銷活動，幫助行銷主精準獲得正確受眾。另一方面，SuperWall 為會員平台提供一個獎勵型任務的匯集地，讓會員可透過平台入口，進入 SuperWall 完成任務，所獲得的點數能用於會員平台消費，形成「忠誠閉環」（loyalty loop）。OneAD 集團總經理葉毓輝表示，SuperWall持續擴展合作夥伴網絡，結合更多會員平台與品牌，為行銷市場創造更具成效的解決方案。

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