慢性疼痛新解方！優生製藥自美國引進「安疼舒痛環」

1945年製作「強心」心臟藥聞名的優生製藥，7日宣布與艾芙蘿生醫顧問策略合作，自美國獨家引進「安疼舒痛環」可攜帶式二級醫療器材，運用美國專利認可-脈衝電磁場(PEMF)作用於身體深層組織，幫助減少肌肉、骨骼或神經系統相關疾病的疼痛，可有效舒緩因中樞神經致敏化引起的慢性疼痛。

優生製藥副總經理陳俊仁指出，經台大麻醉疼痛科教授孫維仁、醫師劉治民及其研究團隊，對於｢長效電磁脈衝慢性疼痛緩解研究｣結果顯示，門診中因帶狀皰疹疼痛與下背痛的慢性疼痛患者，舒痛環對於病患的疼痛管理及生活品質都獲得顯著的益處，「舒痛環」已成為疼痛專家的另一項選擇。

根據健保署112年的統計，全台民眾使用止痛藥數量一年超過9億錠，堆疊起來約1萬880座的台北101，使用最多的止痛藥物成分為乙醯氨酚(Acetaminophen)，人數高達898萬人，排名健保用藥第一。

藥物雖能有效的控制疼痛，但止痛藥會抑制前列腺素，造成腎臟的小動脈血管收縮，使得流向腎絲球的血流減少，從而導致腎絲球過濾率下降，尿素氮、肌酸酐的數值上升，造成不可逆的腎臟傷害，也間接造成台灣洗腎人口居高不下的因素之一，再加上民眾一年使用的痠痛貼布約4.38億片，可見民眾對於治療疼痛的渴望。

依據國際疼痛學會(IASP)定義，疼痛除了讓身體不舒服之外，長期的慢性疼痛更會影響生活品質，當疼痛超過3個月即屬於慢性疼痛。

由台北市藥師公會、新北市藥師公會進行的最新國人｢疼痛認知行為調查｣顯示，國人有近五成(約千萬人)每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節疼痛。另根據國健署統計資料指出，全台約有400萬人有慢性疼痛問題，好發於老年人及婦女，這些患者往往痛到束手無策，痛到睡不好，甚至嚴重影響生活的品質。

對於疼痛的管理，台大特聘兼任主治醫師、現任國泰綜合醫院疼痛中心主任孫維仁表示，疼痛為人體的自我防護機制，在疼痛頻繁發作或疼痛持續時，應尋求疼痛專科醫師進行協助，找出真正的原因，積極的正確治療並做好疼痛管理，才能對生活品質有幫助。

對於已造成中樞神經致敏化的慢性疼痛，除了增加運動，改善生活方式，與經由醫療人員開立的藥物或介入性治療外，似乎仍需要其他更好的輔助治療方式。

澄清醫院骨科主任錢樂禮表示，止痛藥通常用在緩解突然發生的短暫疼痛，想要徹底解決問題，還是要找出引起慢性疼痛的根本原因，並依醫師診斷可配合非藥物治療，例如冷、熱敷、伸展、運動復健治療，或其他非侵入性的醫療器材等來幫助減輕疼痛，減少用藥，也能減少止痛藥物對於肝腎的負擔。

優生製藥此次與艾芙蘿生醫顧問策略合作，自美國獨家引進「安疼舒痛環」可攜帶式二級醫療器材，運用美國專利認可脈衝電磁場作用於身體深層組織，幫助減少肌肉、骨骼或神經系統相關疾病的疼痛，可有效舒緩因中樞神經致敏化引起的慢性疼痛。

陳俊仁表示，「電磁脈衝疼痛緩解處置術｣作為一種醫療處置方法，經台北市政府衛生局核准於台大醫院正式使用，搭配醫師專業判斷，並根據疼痛的病因與嚴重程度，經醫師指示配帶「安疼舒痛環」， 用來幫助緩解與肌肉骨骼或神經系統相關疾病的疼痛。

緊接著台大之後，北部的台北慈濟醫學中心、馬偕醫學中心、中部的澄清醫院與林新醫院，以及國軍北投合新竹醫院，都已陸續申請使用舒痛環，以嘉惠更多受慢性疼痛所苦的患者。另外，舒痛環對於醫院內多模式止痛模式，也可發揮一定的疼痛緩解輔助效果。

陳俊仁說，疼痛管理是醫療照護相當重要的一環，隨著台灣邁入超高齡社會及各類疼痛患者逐年增加，而藥物的選擇與長時間的使用，又會造成肝腎功能的影響下，舒痛環作為「24小時舒緩疼痛」的輔助治療方式，是幫助患者遠離疼痛更好的選擇。

網路世界購買物品無國界，但衛生主管機關提醒：如果在國外商場網路上購買屬於醫療器材管理的產品，因產品未取得我國核准的醫療器材許可證，在安全性、有效性及品質恐存有疑慮。

若民眾逕自購買，使用上發生問題，可能求償無門外，甚至無核准的「輸入許可證」產品遭到海關攔截時，購買人會被衛生局裁罰、商品沒收、並可能被要求繳交報廢處理費用。

衛生主管機關提醒民眾，務必選擇有衛生福利部核准字號的醫療器材，並經由專業疼痛管理的醫療院所建議使用，不購買來自網路海外商城不明來源的產品，以免觸法。