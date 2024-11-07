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遠東SOGO週年慶迎「降溫商機」黃晴雯：力拚業績成長

中央社／ 台北7日電

遠東SOGO百貨台北店今天週年慶首日開打，早上7點30分就有民眾排隊，場外排隊近萬人。SOGO董事長黃晴雯表示，今年折扣大，又有搭配信用卡合併最高14%回饋，且隔壁百貨同業週年慶同時開打，有望增加人流，看好台灣購買力，週年慶業績力拚成長1%。

黃晴雯今天特別穿上和服在門口迎賓。她表示，電商和實體通路在台灣零售業雖然各據山頭，但未來消費者購物型態一定是虛實並進，而新光三越在東區DIAMOND TOWERS去年開幕，今天也同時舉辦週年慶，DIAMOND TOWERS開幕後，復興館人流增加26%，看好大家一起把東區百貨餅做大。

黃晴雯說，零售業成長率雖不如台灣經濟成長率，但是仍強過中國大陸與韓國，今年零售是回到疫情前的正常水準，零售成長力道不會太強，不過可維持平穩正向就是好事。

SOGO副總經理吳素吟表示，這2天天氣開始變冷，百貨週年慶衝業績的「黃金氣溫」是15度上下，因為「越冷業績越好」，寢具、外套、靴子等有望衝出好業績。

SOGO 零售業 黃晴雯

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