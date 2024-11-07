遠東SOGO週年慶迎「降溫商機」黃晴雯：力拚業績成長
遠東SOGO百貨台北店今天週年慶首日開打，早上7點30分就有民眾排隊，場外排隊近萬人。SOGO董事長黃晴雯表示，今年折扣大，又有搭配信用卡合併最高14%回饋，且隔壁百貨同業週年慶同時開打，有望增加人流，看好台灣購買力，週年慶業績力拚成長1%。
黃晴雯今天特別穿上和服在門口迎賓。她表示，電商和實體通路在台灣零售業雖然各據山頭，但未來消費者購物型態一定是虛實並進，而新光三越在東區DIAMOND TOWERS去年開幕，今天也同時舉辦週年慶，DIAMOND TOWERS開幕後，復興館人流增加26%，看好大家一起把東區百貨餅做大。
黃晴雯說，零售業成長率雖不如台灣經濟成長率，但是仍強過中國大陸與韓國，今年零售是回到疫情前的正常水準，零售成長力道不會太強，不過可維持平穩正向就是好事。
SOGO副總經理吳素吟表示，這2天天氣開始變冷，百貨週年慶衝業績的「黃金氣溫」是15度上下，因為「越冷業績越好」，寢具、外套、靴子等有望衝出好業績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言