工研院攜手東元、聲寶助攻國產空調產業攻深度節能商機

隨著AI產業興起與極端氣候影響，臺灣企業與住宅空調用電需求節節高升。為因應此趨勢，在經濟部能源署的支持下，工研院成功研發出高效輕量低成本的空調關鍵零組件，聚焦EC風機以及鋁製微流道熱交換器，並與東元（1504）電機及聲寶（1604）集團兩大本土空調品牌合作，除了驅動EC風機的馬達節能至少40%外，導入之後可推升空調系統能效5～11%，助攻設備能效達1級以上。工研院並於7日舉辦「助力深度節能—國產空調系統能效提升成果發表暨技術交流會」，展示這一由經濟部能源署支持的科技計畫成果，並分享技術經驗與產業應用。

工研院綠能所所長王漢英表示，臺灣用電量的快速增長以及政府積極推動深度節能計畫，空調設備因其高耗能特性，成為最直接且關鍵的節能領域之一。政府的節能政策不僅是為了降低碳排放，更是為了提升產業的國際競爭力。此次工研院將科研技術結合產業鏈的合作不僅提升了空調設備的能效，也有效降低了製造成本，讓節能產品具備更強的市場競爭力；該技術除了在住商空調市場中發揮節能效益，更可擴大應用於資料中心等高耗能場域。此次在能源署科研經費支持下，工研院共布局6案10件專利，這些專利技術不僅提升設備的能源效率，更促進了本土供應鏈的整合與升級。

工研院透過技轉上游廠商EC馬達、驅動控制和扇葉、鋁製微流道熱交換器等關鍵零組件技術，整合供應鏈並促成下游系統廠商導入，成功推動了國產空調技術的商品化。這些技術更已順利通過商規認證，預計2025年將正式導入於東元的1級能效氣冷式冰水機及聲寶的窗型空調系統商品，未來將帶動每年6億元市場值，預期一年最高可降低全國總用電2,000萬度。

東元電機空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾表示，東元與工研院的攜手合作，運用先進的EC馬達技術，使東元的商用空調設備節電效果達到5～11%，不僅傲視國產市場，更提升了海外競爭力。彭継曾總經理並指出，東元將響應政府推動的深度節能政策，針對中小企業及ESCO（能源技術服務公司）提供更全面的節能解決方案，讓節能成為未來最好的能源。

聲寶集團總經理許經朝則強調，聲寶一向致力於提升產品的能源效率，此次透過工研院的技術支持，聲寶成功將鋁製微流道熱交換器應用於窗型空調設備中，提升了產品的節能成效。空調設備的能效提升對於減少臺灣整體用電量具有關鍵影響，只要能夠有效地節能，碳排放量就會顯著降低。聲寶將繼續推動更多節能技術的商品化，並積極回應政府的節能政策，隨著工研院技術的持續創新，臺灣的空調產業將在國際市場上展現更強的競爭力。

瑞智（4532）公司副董事長楊正民表示，壓縮機技術的創新，是提升空調系統能效的關鍵所在，瑞智在此計畫中研發的高效率、低能耗壓縮機配合上工研院的EC風機、鋁製微流道熱交換器和電機驅控等技術支持，使窗型空調系統超越1級能效標準，有望為空調市場帶來更多元的節能商品。