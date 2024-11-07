東陽前三季賺贏 去年全年EPS 5.23元

東陽（1319）公告第三季合併財報，今年前三季已賺贏去年全年稅後純益30.19億元，營收為186.75億元，較去年成長8%，稅後純益30.96億，較去年成長39%，每股稅後純益5.23元，較去年成長39%。

美國保險公司擴大採用AM件，市場需求向上攀升，全球最大的汽車AM（售後維修）塑膠零組件大廠東陽前三季獲利繳出亮麗成績單，未來要加快「開發新產品、增加設備提高產能」。

東陽考量到市場需求，近年不斷增加本廠產能及設備，目前台南廠區14萬坪土地利用已滿載，空間不足，已積極進行科工區5,000坪的動工興建來因應，並同時加速進行七股科技工業區、新市產業園區建廠計劃。為了因應東陽未來3-5年的發展，將持續覓地擴廠，滿足市場成長需求。

東陽產品包括汽車保險桿、葉子板、車廂尾門等相關塑件和鈑金件等，東陽期望在台南擴廠完成之後，規模、獲利與競爭力再進階，加快產品開模速度，大量送件申請CAPA等認證，讓汽車塑膠相關配件的品項更齊全，提供各大通路產品一條龍品項供應的優勢。

東陽進一步表示，疫情期間全球供應鏈斷鏈後，美國保險公司擴大採用AM件，市場需求向上攀升，未來要加快「開發新產品、增加設備提高產能」，積極「獵地擴廠」，做大做強，滿足未來成長需求。至於汽車OEM市場部分，大陸布局持續汰弱留強，深耕R&D技術開發、材料創新，同時具有承接燃油車、新能源車的訂單實力，並已佈局3個專攻新能源車的新廠陸續量產，整體營運動能穩定成長。