和迅營收／10月2,637萬元 月增24％、年增130％

興櫃再生醫療公司和迅（6986）公布2024年10月營收為新台幣2,637萬元，較9月營收2,128萬元成長24％，較去年同期營收1,149萬元成長130％；累計今年前十月營收為2億2,993萬元，較去年同期的7,142萬元成長222％；10月及前10月營收持續改寫興櫃以來同期新高的成績。

和迅表示，在技術授權合約持續推進，奠定公司每月營收穩定放大的基礎上，同時受惠於外泌體客戶的原料開發與生產需求增長下，帶動公司10月來自於外泌體與細胞產品的業績占整體營收比重達58％，加上客戶委託之細胞治療製程開發之強勁需求，10月幹細胞產品的絕對金額業績年增率達100％，雙雙係公司整體營運突破性成長的關鍵主因。

近年來，外泌體（Exosome）技術的應用迅速成為全球生物科技領域的焦點。外泌體是由細胞釋放出的小型囊泡，能攜帶蛋白質、RNA、脂質等生物分子，協助細胞間的信息傳遞，自2013年諾貝爾獎發表相關研究以來，科學界逐漸認識到外泌體的潛力，不僅在疾病診斷和藥物遞送方面發揮作用，更成為細胞療法的重要一環。這一突破性技術也帶動許多國際藥廠積極投入外泌體研究，藉以開發更多元的醫療應用，涵蓋癌症治療、神經退行性疾病以及免疫系統相關病症。

在台灣，衛福部於今年初正式批准人體細胞來源的外泌體成分可應用於化妝品領域，為外泌體在美容市場的發展開啟了新的契機，外泌體相關產品在市場中的合法合規性、製造流程的透明度以及安全測試結果，也成為市場評估的三大關鍵標準。市場標準的推高也為具有高規格生產廠，且已取得國際 INCI 認證的和迅帶來龐大的CDMO/CMO接單動能。

展望2024年下半年，和迅對整體營運成長前景抱持樂觀態度。和迅始終堅持「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」並行的雙軌經營模式，以研發驅動業務增長，再以業務收入反哺研發，精湛的營運成效已在每月、每半年的營收獲利表現上開花結果。

和迅團隊們腳步仍不停歇，日前已積極與客戶洽談2025年包括幹細胞、免疫細胞、外泌體等細胞製程開發、產能需求規劃等，並為國際化航道積極布局，與客戶齊步瞄準東南亞、北美等再生醫療市場，透過跨領域合作探索更多成長機會和市場空間，並為公司未來營運持續改寫成長新篇章。