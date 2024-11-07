城安建設摘「六星」 打造台南首座 Fitwel 健康建築

城安建設高雄文化中心案「新文化城安」與南科善化市中心案「明日新城安」，近日獲美國 Fitwel 全球最高三星認證，6日舉辦授證記者會，除美國健康認證領導機構 Center for Active Design 總裁暨執行長 Joanna Frank 專程來台，授予最高三星認證證書，AIT 美國在台協會商務官 Christian Koschil 也親臨與會。

城安建設董事長洪健溥表示，美國 Fitwel 是評估嚴謹且有公信力的國際認證，城安很榮幸能讓台灣建築符合世界標準，更期望能拋磚引玉，帶動更多健康永續建築的出現。

洪健溥指出，健康建築必須是基於住戶生活的通盤檢討與規劃，不只是建材的疊床架屋。城安建設在規劃初期，即遵循 Fitwel 各項規範標準，儘管會增加前期設計修正的時間與溝通成本，但一切都值得。

「Fitwel 也算是地段力的象徵，」洪健溥表示，Fitwel 針對集合住宅有 12 大評估指標，其中包含選址與取得生鮮食品可及性，這兩項健康指標可說等同於建案的生活機能成熟度，從交通便利性到日常採買可及性都納入評分。

洪健溥強調，Fitwel 認證不僅是建築的內在健康基因，更可以說是「建商擇地選址的生活哲學。」

洪健溥表示，延續高雄的國際認證三星級基因，城安建設雙認證建築將首度跨足台南，插旗全世界目光聚集的「南科善化」市中心。年度新案「明日新城安」不只是城安建設的台南第一案，更是台南第一座 Fitwel 三星認證健康建築，與 SGS 國際檢驗的雙重國際認證宅。

Fitwel 亞洲技術委員、綠矩整合總經理黃家明博士表示，民眾一天平均待在室內的時間可能長達90%，理想的房屋設計除了考慮環境友善及永續外，更應重視生活在其中的居住者身心健康。

黃家明表示，預期台灣會有越來越多建商能認同並打造健康建築，同時讓具第三方公信力的認證標章說話，讓消費者能有所憑據，選擇名符其實的健康認證社區建築，「從建築規劃到消費者生活思維，都能同步世界標準。」

Fitwel 健康建築評估系統由美國疾病管制中心及聯邦總務署發起與所制定，由 12大評估指標來達成七大健康願景。

七大願景包含：增加運動機會、促進居住者安全、減少慢性疾病發病率、支持弱勢群體的社會平等、增加居住者的幸福感、提升周邊社區健康、增加健康飲食的機會。

針對集合住宅類建築的12大評估指標包含選址、周邊健身機會可及性、戶外活動空間、出入口與及地面層、樓梯、室內環境、居住空間、共享空間、飲水供應、備餐區與生鮮超市、自動販賣機與點心吧、緊急情況應變。