打房暴風中8案告捷 專家：5招走出陰霾

7月銀行傳出房貸滿水位，危機迄今未解，9月央行又祭出第七波打炒房，房市大震盪，買氣明顯衰退，不過住展雜誌彙整北北桃竹在7-10月推出新案，由建商公布完銷資訊，4個月來仍有8案告捷，北市，新北各1案、新竹地區2案、桃園市4案謝幕。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前房市高價蛋黃區銷售不佳，有比價效益的新興地區，面對不利投資情勢，也傳解約潮，災情同樣嚴峻，要如上半年單單雙北市數個月內就有十幾、二十案完銷已不復見。

至於房市寒冬中仍可完銷的建案，主要靠價格、地段、小宅、品牌、行銷技巧，5招走出陰霾。

如桃園市楊梅區的透天案「站前盛宴2」，總價帶只在一千多萬元，平鎮市區的罕推新案「隅田川」，打出廣告戶不到800萬元。新竹縣竹北市的「高鐵馥境」，位在都市計畫區外的甲種建地，享高鐵生活圈，單價僅5字頭，僅竹北高鐵特區的2/3價，因此都有買氣。

開價120萬元的台北市大同區「三豐雲承」，以及8字頭的新北市新店區的「岳軒京選」、新竹縣竹北市的「協勝大聚」，價碼不低仍然熱銷，一方面在於區位蛋黃，口碑建商的「三豐雲承」擁首都與承德路門牌，「岳軒京選」所在大坪林，為新店區成熟的居住地帶，且新案稀缺，「協勝大聚」則在高鐵特區。

另一方面，則是主流坪數的規劃，這三案均有2房的小宅產品，具吸睛效益。

「岳軒京選」與「協勝大聚」則在行銷面下功夫，「岳軒京選」的代銷搭配的是房仲背景業者，預約客戶口袋名單眾多，「協勝大聚」則早先舉辦說明會來蒐集累積客戶，不俗成績印證此舉功效。